Най-популярният инфлуенсър в TikTok подписа договор за близо 1 млрд. долара

Хаби Лейм намери начин да монетизира глобалната си фен база

17:48 | 27.01.26 г. 1
Снимка: Bloomberg/Dia Dipasupil/Getty Images
Снимка: Bloomberg/Dia Dipasupil/Getty Images

Хаби Лейм (Khaby Lame), най-популярният инфлуенсър в социалната мрежа TikTok в света, е сключил сделка с Rich Sparkle Holdings Ltd., с която намери начин да превърне своите 360 млн. последователи в социалните мрежи в търговско начинание, съобщи Bloomberg.

Сделката е на стойност 975 млн. долара и дава на финансовата компания, чиито акции се търгуват на борсата Nasdaq, изключителни глобални права върху марката на Лейм за 36 месеца. Това го превръща от инфлуенсър в „създател, подкрепен с капитал“, пише в изявление на компанията. Лейм има 160 млн. последователи в TikTok, в сравнение с „Кралицата на TikTok” Чарли Д'Амелио, която се нарежда на второ място по популярност в платформата със 156 млн. последователи.

Лейм стана известен със своите „безмълвни” видеоклипове, свързани с различни трикове от ежедневието. Той има глобална аудитория от 360 млн. души в TikTok и Instagram, според изявлението. Комерсиализацията на неговата фен база се очаква да генерира годишни продажби за над 4 млрд. долара, посочват от компанията.

Сделката включва частичната продажба на компанията на Лейм Step Distinctive Ltd. на базираната в Хонконг Rich Sparkle, която планира да разшири влиянието на 25-годишния италианско-сенегалски гражданин чрез сътрудничество между марки и съвместни продукти в областта на козметиката, парфюмерията и облеклото.

Сделката предвижда и включването и AI версия на Лейм, която ще използва неговите изражения, глас и жестове, за да създава многоезично съдържание за социалните медии.

Преди да подпише договора с Лейм, Rich Sparkle се фокусираше основно върху финансови и корпоративни услуги, предимно за публични компании и институционални клиенти в Хонконг.

Последна актуализация: 17:49 | 27.01.26 г.
