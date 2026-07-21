Revolut получи банков лиценз и в Австралия

Revolut получи банков лиценз в Австралия – ключов пазар за растеж в Азия за британския финтех гигант, който засилва амбициите си за глобална експанзия, предава Bloomberg.

Австралийският орган за пруденциално регулиране одобри местното подразделение на компанията – Revolut Payments Australia Pty – да оперира като лицензирана институция за приемане на депозити, като по този начин ѝ даде възможност да предлага банкови услуги, се посочва изявление.

Revolut заяви, че това събитие е ключов етап за растежа на компанията. Одобрението бележи първия ѝ банков лиценз в Азиатско-Тихоокеанския регион и ще осигури защита на местните депозити до 250 хил. австралийски долара (175 хил. щатски долара) за всеки титуляр на сметка. Revolut, която навлезе на австралийския пазар през 2020 г. с карта за пътувания, вече разполага с над 30 продукта в областта на плащанията, управлението на богатството, кредитирането и застраховането в своето приложение, както и с над 1 млн. клиенти – физически лица и фирми.

„Стартирането на нашата австралийска банка беше дългосрочен стратегически приоритет и бележи още една значителна стъпка в мисията ни да изградим първата в света истински глобална банка“, каза в изявление основателят и главен изпълнителен директор на компанията Ник Сторонски.

Според компанията Revolut ще започне да предлага банкови продукти като спестовни сметки и кредитни карти на клиентите си в Австралия от вторник. Фирмата се е ангажирала да инвестира близо 400 млн. австралийски долара на местния пазар през следващите пет години, се посочва в изявлението.

В други части на света Revolut получи пълен банков лиценз във Великобритания и подаде заявление за такъв в САЩ. Сторонски иска да листне акциите на компанията на борсата, но това няма да се случи поне до 2028 г., каза наскоро той в интервю за Bloomberg.