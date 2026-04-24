Revolut спира услугата си за търговия със злато в България и други европейски пазари

Британската необанка Revolut спира услугата си за търговия с благородни метали в някои части на Европа, съобщава Bloomberg.

„Редовно преразглеждаме нашите продукти и услуги. След неотдавнашен преглед на предложенията ни на местно ниво взехме решение да прекратим услугата си за търговия със суровини на някои европейски пазари“, коментира говорител на Revolut в изявление, изпратено по имейл до Bloomberg.

Решението се отнася само до дейността с суровини, която позволява на клиентите да търгуват с паладий, сребро, злато и платина, и не засяга други банкови или инвестиционни услуги, добавя говорителят.

Промяната засяга „малка група“ клиенти на Revolut, а компанията ще възстанови комисионите от последните им продажби, се казва в изявлението.

Засегнати ще бъдат клиенти в девет държави от Европейското икономическо пространство от общо 30, в които Revolut оперира, твърди Bloomberg, без да уточнява кои са.

При преглед на Help Center страниците на Revolut в отделните държави обаче се вижда, че търговията вече е спряна поне в България, Германия, Нидерландия, Белгия, Италия, Франция, Кипър, Гърция, Полша и Унгария.

Хората в социалните медии споделят снимки на уведомленията, които са получили по-рано този месец за закриването на услугата, като им се дава двумесечен срок да продадат съществуващите си позиции.

Revolut е известна със своята агресивна стратегия за разработване на продукти, известна като „нови залози“, при която компанията разработва, пуска на пазара и оценява нови продукти – и ги закрива, ако те не успеят да постигнат целите за ефективност. Търговията със суровини стартира през 2020 г. с търговия със злато, преди да се разшири към повече държави и метали.

Приходите от дейността на компанията в управлението на активи, която включва търговия със суровини, са се увеличили с 31% до 876 млн. долара (663 млн. лири) през 2025 г. По-рано тази дейност генерираше значителна част от приходите си от предлагането на криптовалути, макар че този ръст е достигнал плато през миналата година, заяви финансовият директор Виктор Стинга по време на разговор с медиите през март.

Revolut, която има над 70 млн. потребители, предлага търговия с американски и европейски акции в приложението си и включи британски „сини чипове“, след като получи лиценз за търговия във Великобритания през ноември 2024 г.