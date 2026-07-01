Цветомир Досков: Мобилните портфейли променят начина на плащане

Има тенденция account-to-account плащанията, които са скрити зад портфейлите и фактически правят обединението и на картите, и на сметките, да изместват част от картовите плащания. Този коментар направи Цветомир Досков, старши вицепрезидент, направление BFSI, Сирма Груп Холдинг, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той съобщи, че портфейлите, към днешна дата са около 5 милиарда броя, докато картите все още доминират като бройки и са около 30 милиарда.

По думите му, мобилните портфейли постепенно променят потребителските навици, тъй като обединяват различни платежни средства и позволяват значително по-лесно управление през мобилно устройство. „Макар картите все още да доминират като брой, account-to-account плащанията постепенно увеличават дела си, като основното предизвикателство вече не е технологията, а скоростта, с която потребителите възприемат новите инструменти“, отбеляза мениджърът, свързан с с развитието на финтех проекти.

Според него технологията я има, но приемането на свързаните с нея инструменти от страна на хората е доста по-бавно. Цветомир Досков посочи, че картовите схеми постепенно променят ролята си и все повече се превръщат в интерфейс към платежните услуги, докато мобилните портфейли и account-to-account плащанията печелят все по-голямо значение.

„Картовите схеми вече се развиват отвъд ролята си на инфраструктура и все по-често се възприемат като интерфейс, който улеснява платежния процес. Тази трансформация се ускорява и от изграждането на национални инфраструктури за незабавни плащания, които постепенно променят средата за картовите оператори“, обясни Досков.

Това, според него, е продиктувано от множество инициативи, които се появиха в световен мащаб. „Големите държави започнаха да изграждат свои инфраструктури, свързани с плащанията, най-вече за незабавни плащания, които са пряка конкуренция на картовите схеми“, коментира IT експертът.

Той изтъкна ролята на AI във вътрешните процеси на банките и финансовите институции – при мониторинга на трансакции, превенцията на измами, борбата с прането на пари и оценката на риска. Но подчерта, че изкуственият интелект все още няма автономност при вземането на решения, а подпомага експертите с анализ на големи обеми информация.

Прогнозата му е, че следващият етап в развитието на плащанията ще бъде свързан с предварително дефинирани сценарии, при които потребителят ще дава съгласие, а интелигентните системи ще автоматизират изпълнението. „AI агентите, на базата на някакво потребителско поведение, ще могат самостоятелно да решават кой канал да се използва, каква да бъде цената и колко бързо да стане плащането, отколкото за самото решение дали това плащане трябва да бъде направено“, каза още Досков.

Как мобилните портфейли променят платежната екосистема? Каква ще бъде ролята на account-to-account плащанията през следващите години? До каква степен изкуственият интелект ще автоматизира процесите във финансовите институции и кога AI агентите ще могат да участват по-активно в плащанията?

Вижте целия разговор във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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