Бъдещето на разплащанията: ще изместят ли A2A плащанията картовите схеми?

Платежната инфраструктура е сред най-консервативните елементи на финансовата система. Въпреки че потребителското изживяване при плащанията се промени драстично през последните години, основните механизми зад кулисите дълго време оставаха почти непроменени. Именно затова възходът на account-to-account (A2A) плащанията поставя важен стратегически въпрос – не само за банките и картовите оператори, но и за регулаторите и икономическата политика в Европа.

Дебатът дали A2A плащанията ще изместят картовите схеми често се свежда до сравнение на технологии. В действителност става дума за много по-дълбока трансформация, която засяга разпределението на стойността в платежната верига, регулаторния баланс и дори финансовия суверенитет на Европейския съюз (ЕС).

Картовият модел: глобален стандарт с нарастващи ограничения

Картовите схеми изградиха една от най-успешните частни инфраструктури в глобален мащаб. Те осигуриха стандартизация, сигурност и универсалност, които позволиха експлозивния растеж на електронната търговия и безкасовите плащания. В продължение на десетилетия този модел работеше ефективно както за потребителите, така и за търговците.

С навлизането на дигиталната икономика обаче започнаха да изпъкват и неговите ограничения. Картовите плащания остават сравнително скъпи, особено за онлайн търговията и бизнеси с ниски маржове. Забавеният сетълмент, сложната структура на таксите и зависимостта от ограничен брой глобални оператори все по-често се разглеждат като системен риск, а не просто като оперативен разход.

За Европа този въпрос има и геополитическо измерение. Платежният пазар на ЕС е доминиран от неевропейски картови схеми, което поставя темата за стратегическа автономия в центъра на регулаторния дневен ред.

A2A плащанията като структурно дигитален модел

Като структурно дигитален модел, A2A представлява фундаментално различен подход. Вместо да надграждат върху съществуващ картов инструмент, тези трансакции използват банковата сметка като директен платежен продукт. Благодарение на незабавните кредитни преводи, отвореното банкиране и API-базираните интеграции, прехвърлянето на средства между две сметки вече може да се осъществи почти в реално време.

Икономическата логика на този модел е ясна: по-ниски разходи, по-бърз достъп до средствата и по-малко посредници. Това го прави особено привлекателен за търговци, финтех компании и платформи, които търсят оптимизация на разходите и по-добър контрол върху паричните потоци.

Регулаторната рамка в ЕС допълнително подкрепя този процес. Европейската директива PSD2 не само отвори банковата инфраструктура за трети страни, но и създаде условия за реална конкуренция на утвърдените платежни модели. Предстоящите промени около PSD3 и задължителните незабавни плащания в SEPA допълнително засилват позициите на A2A като стратегическа алтернатива.

Регулаторният фактор и дигиталният суверенитет на ЕС

За разлика от картовите схеми, които са изградени като глобални частни мрежи, A2A плащанията се вписват естествено в европейската банкова екосистема. Това ги превръща в инструмент не само на пазарна конкуренция, но и на регулаторна политика.

Европейските институции все по-открито говорят за необходимостта от по-голям контрол върху критичната финансова инфраструктура. В този контекст A2A решенията, базирани на европейски платежни схеми и банкови системи, се разглеждат като начин за намаляване на стратегическата зависимост и задържане на стойността в рамките на ЕС.

Това не означава, че регулаторите целят изместване на картовите схеми, а по-скоро балансиране на екосистемата чрез насърчаване на алтернативи.

Защо картите няма да изчезнат

Въпреки структурните си предимства, A2A плащанията не могат лесно да репликират всички характеристики на картовия модел. Глобалният обхват, утвърдените механизми за защита на потребителите и дълбоко вкоренените навици остават ключови предимства на картите.

Chargeback механизмите, макар и проблематични за търговците, играят важна роля за доверието на потребителите. При директните банкови преводи този баланс е по-труден за постигане и изисква допълнителни слоеве на контрол, комуникация и UX дизайн.

Не е случайно, че самите картови оператори все по-често се позиционират като технологични компании, а не просто като „картови схеми“. Инвестициите им в незабавни плащания, open banking и хибридни модели показват, че индустрията се движи към адаптация, а не към защита на статуквото.

Сегментация вместо изместване

По-вероятният сценарий е пазарът да остане разделен според специфичните нужди на потребителите и бизнеса. A2A плащанията вече се утвърждават при P2P трансакции, плащания на сметки, абонаменти и локална електронна търговия, където цената и бързината са водещи. Картовите схеми запазват силни позиции при международни плащания, пътувания и офлайн търговия с висока честота на трансакции.

В крайна сметка, за потребителя все по-малко значение ще има конкретната технология зад плащането. Решаващи ще бъдат удобството, сигурността и прозрачността, докато инфраструктурата ще остава „невидима“.

В този смисъл въпросът не е дали A2A плащанията ще изместят картовите схеми, а кои участници ще успеят да се адаптират към новата реалност. Бъдещето на разплащанията в Европа ще се определя от онези, които съумеят да съчетаят технологична ефективност, регулаторна съвместимост и стратегическа визия за дигиталния суверенитет на континента.

Николай Събев Снимка: Личен архив Николай Събев е утвърден експерт по растеж и маркетинг във финтех сектора с над десетилетие опит в разработването на стратегии за търговско развитие и бранд позициониране в сферата на финансовите услуги, дигиталните платформи и иновативните технологии. В кариерата си той е играл ключова роля в изграждането и управлението на маркетингови и търговски екипи за високоръстови компании. Сред тях се откроява участието му в Paynetics – водещ европейски доставчик на решения за вградени финансови услуги, където има основен принос в дефинирането и реализирането на пазарната стратегия, както и в изграждането на разпознаваема и устойчива бранд идентичност. Професионалният му опит включва ръководни позиции в международни компании като Booking.com и PwC, както и в глобално признати платформи от сферата на културните и музикалните технологии като Resident Advisor и Dimensions Festival. Тази широка експертиза му позволява да съчетава стратегическо мислене с креативно изпълнение и подход, базиран на данни. Николай е редовен лектор на водещи финтех конференции в Обединеното кралство и Европа, където споделя своя опит по теми като дигитални плащания, вградени финансови услуги, потребителско доверие и маркетинг на растежа в регулирани индустрии.