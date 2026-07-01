Правителството внесе в парламента проектобюджета за 2026 г.

Законопроектите за държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. са внесени в Народното събрание, показва справка на интернет страницата на парламента. По-рано днес трите проекта бяха одобрени от Министерския съвет.

Проектът на Закон за държавния бюджет на България за 2026 година предвижда дефицит по консолидираната фискална програма в размер на 5,7 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП). Заложените приходи, помощи и дарения са в размер на 49,6 млрд. евро, а общите разходи възлизат на 56,8 млрд. евро.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро, или 30,1 на сто от БВП.

Според мотивите към законопроекта бюджетната рамка за периода 2026–2028 г. отчита наследеното състояние на публичните финанси и натрупаните дисбаланси през последните години. Включени са и краткосрочни мерки, насочени към запазване на фискалната устойчивост.

Фискалната политика и параметрите на бюджетната рамка за периода 2026-2028 г. отразяват наследеното състояние на публичните финанси и натрупаните дисбаланси от последните години. В проектозакона са отразени възможностите за реализиране на краткосрочни мерки до края на годината с цел запазване на фискалната устойчивост в средносрочен план, посочиха управляващите в решението си от днешното заседание на Министерски съвет.

Проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. предвижда средната пенсия през 2026 г. да достигне 543,46 евро.

От 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат осъвременени със 7,8 на сто по т.нар. швейцарско правило. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се увеличи от 322,37 евро на 347,51 евро, а социалната пенсия за старост и свързаните с нея плащания също ще бъдат повишени със същия процент. Максималният размер на получаваните пенсии остава непроменен - 1738,40 евро месечно.

За изплащане на пенсии и добавки през 2026 г. са предвидени 13,503 млрд. евро, което представлява 10,8 на сто от прогнозния БВП. Средствата са с 1,179 млрд. евро, или 9,6 на сто, повече спрямо 2025 г.

От 1 август минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица ще бъде 620,20 евро, а максималният осигурителен доход за всички осигурени ще се повиши до 2300 евро.

Запазват се размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст и за отглеждане на дете до осемгодишна възраст от бащата или осиновителя – 398,81 евро, както и минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица – съответно 9,21 евро и 54,78 евро.

Предвижда се от 1 август държавните служители и служителите по Закона за съдебната власт да започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителната тежест ще се разпределя между работодателя и служителя в съотношение 80:20, а от 1 януари 2027 г. – 60:40, както е при останалите работещи.

Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. предвижда приходи и трансфери в размер на 5,25 млрд. евро. От тях 5,138 млрд. евро са здравноосигурителни приходи, включително 3,187 млрд. евро от здравноосигурителни вноски и 1,95 млрд. евро трансфери за здравно осигуряване.

Общите разходи на НЗОК за 2026 г. са планирани на 5,256 млрд. евро. Приходите и разходите на касата се увеличават с 412,3 млн. евро, или с 8,5 на сто, спрямо бюджета за 2025 година.

(БТА)