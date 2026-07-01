Гълъб Донев обясни защо растат разходите в Бюджет 2026

Част от средствата, на които се дължи ръстът на разходите за издръжка в бюджета за 2026 г., вече са изхарчени. Това стана ясно от думите на финансовия министър Гълъб Донев, който отговори на критиките на опозицията за огромния ръст на разходите за издръжка и капиталовите разходи. По-рано днес пред Nova бившият финансов министър и лидер на „Продължаваме промяната" Асен Василев обяви, че има близо 1,7 млрд. евро, за които не е ясно по какви проекти ще бъдат изразходвани. Той започна и поредица от публикации във Facebook, посветени на разходите в бюджета.

„Да правиш фейсбук рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо“, каза Донев. Пред журналистите той направи детайлен разчет на разходите за издръжка и на повишените капиталови разходи. Именно за такъв разчет настояваха от опозицията, за да стане ясно на какво да се дължи повишаването на разходите, но той не е включен в проектобюджета за 2026 г., предложен от Министерството на финансите.

В разходите за издръжка са включени средства за провеждане на избори (142,2 млн. евро), разходите по домакинствата на колоездачната обиколка Джиро д‘Италия (48,5 млн. евро) и „Евровизия“ (20 млн. евро), както и неразплатени разходи от минали години за текущ ремонт и поддръжка от бюджета на МРРБ. Сред тях са и разходите за извънсъдебни споразумения от 2024 г. и 2025 г., свързани със забавени плащания по договори. За ръста на разходите за издръжка вина има и повишената цена на горивата заради войната в Иран. Значителна част от ръста на разходите и за издръжка, и в капиталовата програма се дължи на увеличените средства за отбрана, стана ясно още от думите на Донев – в това число 80,9 млн. евро от средствата за издръжка и 158 млн. евро повече в капиталовите разходи.

170 млн. евро са разпределени за подпомагане на земеделските производители заради увеличените цени на горивата, като още 55 млн. евро е получил и транспортният сектор като помощ de minimis заради увеличената цена за тол таксата във връзка с директивата за вредни емисии.

Значителна част от повишението на разходите се дължи на средствата, отделени за разплащания по инвестиционната програма на общините. С това Донев обясни и разликата между предложения от неговото министерство бюджет и този на правителството „Желязков“, предложен през декември 2025 г.

„В разчетите на варианта за бюджет от декември 2025 г. не са били предвидени средства за общинската инвестиционна програма. Там размерът на средствата е 0 евро“, каза финансовият министър.

С настоящия закон за първи път се залагат реалистично 1,1 млрд. евро, в това число почти напълно разплатените средства от 460 млн. евро и допълнителните 600 млн. евро за разплащане през МРРБ до края на годината, обясни Донев.

„Общинската инвестиционна програма и 2024 г., и 2025 г. беше финансово неосигурена. Разплащанията по тази програма бяха в минимален размер, което доведе до натрупване на изпълнени, но неразплатени проекти на територията на цялата страна“, каза още той.

Донев се похвали с 381,8 млн. евро нетно намаление на капиталовите разходи по министерствата и ведомствата. Това се дължи на отпадане на индексациите по договорите за капиталови разходи на МРРБ, основно за АПИ, НКЖИ, БДЖ. По централния бюджет също са намалени разчетените средства за капиталов разходи до 227,6 млн. евро, като са предназначени почти изцяло за разплащане на стари задължения от 2025 г. и те са в различни направления.

Нарастването на разходната част Гълъб Донев обясни и с европейското финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост – общо над 3,3 млрд. евро от общо 5,332 млрд. евро европейски средства. Той припомни, че те трябва да се усвоят, защото в противен случай има риск проектите да се довършват за сметка на държавния бюджет, или да се наложи връщане на европейски средства.

За ръста на разходите той обвини и кабинетите „Желязков“ и „Гюров“, разплащали допълнително 1,1 млрд. евро, 270 хил. евро от които са отишли за охрана на демонтираните фигури от Паметника на съветската армия. Разчетът на разходите, представен от Гълъб Донев, беше публикуван и в сайта на финансовото министерство.