Износът на американски LNG за Европа е намалял през юни с ръста на цените в Азия

За първи път от близо две години под половината от износа на втечнен природен газ (LNG) на САЩ е отишъл за Европа, тъй като по-високите цени в Азия и рекордният внос на Египет са отклонили товари, сочат първоначални данни от проследяването на корабите на LSEG, цитирани от Ройтерс.

Това е първият път от юли 2024 г., в който Европа не е поела мнозинството от месечния американски износ на втечнен природен газ. Европейските купувачи, които все още трябва да запълнят хранилищата си преди следващия зимен сезон, очакват по-добри цени.

Азиатските спот цени бяха по-високи спрямо тези в Европа миналия месец, насърчавайки износителите да пренасочат доставки на изток. Азиатският бенчмарк JKM достигна средно 17,33 долара за милион британски термални единици през юни спрямо европейските TTF бенчмарови цени от 13,19 долара за милион британски термални единици, показаха данните на LSEG.

Междувременно египетските купувачи са платили премии до един долар на милион британски термални единици спрямо свързаните с TTF цени.

Ограниченията за доставките от Близкия изток, свързани с регионалното геополитическо напрежение и по-слабото търсене от Европа, разшириха разминаванията в цените и създадоха възможности за арбитраж за американските износители.

Общият американски износ на втечнен природен газ е нараснал леко до 10,6 млн. тона през юни, въпреки че месецът имаше един ден по-малко от май. Производството беше подкрепено от съоръжения, включително тези на Cheniere Energy и Freeport LNG, които заработиха отново след планов ремонт.

4,41 млн. тона от общия обем са били доставени за Европа, или малко под 42% от износа, което е спад спрямо 5,13 млн. тона, или малко над 50% през май.

Анализатори отбелязаха слабото търсене от Европа и заявиха, че някои търговци са отложили покупки на фона на очакванията, че предлагането на LNG в световен мащаб може да нарасне и да спомогне за намаляване на цените по-късно тази година.

Египет се очерта като основен купувач с рекорден внос от 1,06 млн. тона на американски втечнен природен газ през юни. Той е съставлявал близо 10% от общия износ, сочат данните на LSEG.

Доставките за Азия са достигнали 3,25 млн. тона, или около 31% от износа, малко под нивата през май, но значително над тези по-рано през 2026 г., показват данните на LSEG.

Износът за Латинска Америка също е нараснал до 0,96 млн. тона, тъй като купувачите са заменили намалялото предлагане от Тринидад и Тобаго, където поддръжка на съоръжения на Atlantic LNG, претежавана от Shell и BP, намалиха добива.

Около 0,73 млн. тона американски втечнен природен газ са били доставени без фиксирана дестинация, като товарите са търсели купувачи, докато са били в морето.

Допълнителни отделни товари са били продадени на Обединените арабски емирства, Южна Африка и Сенегал.