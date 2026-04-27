Пазарите приемат спокойно ограниченията за руския втечнен газ, но изгоден ли е той за Европа?

Войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток повиши цената на природния газ на нидерландската борса TTF с 45% в последните два месеца, а на този фон от 25 април влязоха в сила и първите ограничения за вноса на втечнен газ от Русия - за краткосрочни доставки на спот пазарите. В първия търговски ден пазарите засега анализират ситуацията и цената точно на този сегмент на TTF започва седмицата с минимално изменение до 44 евро за мегаватчас в към края на търговия в Нидерландия.

Европа не получава големи количества газ от Близкия изток, но търговията се влияе от увеличената конкуренция между Европа и Азия за танкерите, идващи от САЩ и други краища на света. Според анализатори газ в момента има достатъчно, но сезонът на нагнетяване на газохранилищата може да се окаже предизвикателен, ако търсенето в Азия рязко се повиши.

При това положение Европейската комисия (ЕК) може да обяви "извънредно положение" и да позволи отново покупките на руския газ. По данни на комисията в момента руският газ (тръбен и втечнен) има дял от 12% от общия внос в общността.

Руският газ не изглежда чак толкова изгоден за европейските купувачи

В последните години при поскъпването на енергийните ресурси в ЕС започва дебатът дали да не бъдат премахнати ограниченията към руския внос на петрол, а сега - и на втечнения газ (за дългосрочните договори за втечнен и тръбен газ ограничения няма - влизат в сила от 2027 година), за да бъде запазена конкурентоспособността на европейската икономика.

Но дали действително руските енергоресурси са толкова евтини? Преди началото на войната в Иран отговорът е по-скоро да - цената и на газа, и на петрола беше ниска, включително и заради натиска на санкциите и липсата на ограничения за конкурентите на пазара (затварянето на Ормузкия проток). Публични данни за цената на руския газ в Европа няма, но източници на Bloomberg съобщават, че Русия продава природния газ на Китай с огромна отстъпка спрямо европейските клиенти - от 38%, или за 259 долара за 1000 куб. метра (около 21 евро за мегаватчас). Според агенцията тази отстъпка ще се задържи до 2029 година.

Сметката показва, че при това положение средната цена за Европа е около 30 евро за мегаватчас. На 27 февруари, последният търговски ден преди войната в Иран, цената на TTF достигна 31 евро за мегаватчас, а през целия декември, заради по-топлото време, газът се търгуваше под 30 евро за мегаватчас.

Според изявления на отиващото си унгарско правителство Будапеща получава руския газ с "изгодни отстъпки", но в същото време премиерът Виктор Орбан предоставя и компенсации от бюджета, за да поддържа ниска цената за бита. Ако Унгария има договори за доставка, подобни на тези, които имаше "Булгаргаз" преди години, то цените се индексират спрямо цената на петрола, макар и с известно забавяне, или дори и по-евтин днес, газът за Унгария вероятно ще "навакса" в следващите месеци.

По данни на търговци руският петрол сорт "Уралс" в момента се продава за близо 100 долара, или с много малка отстъпка от сорта "Брент". Причината е не само търсенето, но и премахнатите санкции от страна на САЩ, които намаляват риска при търговията и при това положение Москва не предлага отстъпки, за да пласира петрола си.

Също така Русия не изглежда да се отказва от политиката да използва енергията като оръжие. Макар че вече не продава петрол на Германия, от 1 май спира транзита на петрола от Казахстан за Германия по тръбите на "Дружба". Берлин потвърди новината и допълни, че не разчита изцяло на петролопровода за доставките към рафинерията "Шмидт" (ключова за доставките на горива в столицата Берлин)и липсата на този петрол няма да е фатална.

Но връщайки се назад, през лятото на 2022 година Русия спря доставките на природен газ по една от тръбите на "Северен поток 1", за да бъде направен планов ремонт, а после месеци наред отказа да го възстанови, подлагайки под съмнение първо, че турбините са върнати от Канада в Германия, а след това и качеството на извършения ремонт.

Тогава Германия беше в много по-кризисно положение - без нито един терминал за втечнен газ и изцяло зависеща от доставките от Русия.