Президентът на Сърбия е разочарован, че Русия му предлага краткосрочна сделка за газ

Вучич отказва да национализира рафинерията НИС, която е под контрола на "Газпром нефт", за да паднат санкциите срещу нея

19:06 | 11.10.25 г.
Президентът на Сърбия Александър Вучич. Снимка: EPA/Sean Gallup
Президентът на Сърбия Александър Вучич изрази разочарование от решението на Русия да предложи на страната краткосрочна газова сделка, валидна до края на годината след месеци на преговори за по-дългосрочно споразумение, съобщава Bloomberg.

Вучич се стремеше към тригодишен договор с руския държавен газов доставчик „Газпром“ и тази година проведе две срещи с руския президент Владимир Путин.

В интервю за таблоида „Informer“ той предполага, че забавянето на сделката свързано със санкциите на САЩ срещу петролната рафинерия „Нафтна Индустрия Србије“ (НИС), които влязоха в пълна сила по-рано този месец, след като изтекоха няколко временни отлагания.

„Молихме американците с месеци и успяхме да осигурим осем месеца. За разлика от някои други, ние не сме крадци“, казва Вучич.

Той добавя, че Сърбия има достатъчно резерви за следващите три месеца и отхвърля предположенията, че Белград може да национализира НИС, която се контролира от руската „Газпром нефт“, за да заобиколи санкциите.

„Американците ми казаха: „Господин президент, подпишете, няма да има санкции, просто ни кажете, че ви е нужно време, за да национализирате петролната си индустрия“, казва Вучич. „Казах им: „Това е неприемливо за мен. Нашата страна не е комунистическа или фашистка и не обичаме да заграбваме чужд капитал и собственост", посочва още той.

„Газпром нефт“, петролното подразделение на „Газпром“, държи 56% дял в НИС. Главният изпълнителен директор Александър Дюков ще се срещне с Вучич в Белград в понеделник за разговори.

„Надявам се руснаците да разрешат това с американците“, добавя сръбския лидер.

Недостиг на газ тази зима би могъл да засили натиска върху Вучич, който е в капана на вътрешни неуредици. Десетки хиляди сърби протестират от месеци срещу властите в страната от ноември миналата година. Демонстрациите бяха предизвикани от срутването на бетонен навес на жп гара в Нови Сад, при което загинаха 13 души. Хората обвиняват корумпираната власт за инцидента.

