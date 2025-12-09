Повечето европейски пазари затвориха на червено във вторник

Повечето европейски пазари затвориха с леки загуби във вторник, като паневропейският индекс Stoxx 600 приключи сесията с понижение от 0,04% до 578,11 пункта, предаде CNBC.

Германският показател DAX нарасна с 0,53% до 24 172,29 пункта, а френският измерител CAC 40 спадна с 0,69% до 8052,51 пункта.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 изтри 0,03% до 9642,01 пункта.

Акциите на производителя на Ray-Ban EssilorLuxottica, който е партньор на Meta в производството на „умни“ очила, поевтиняха с 5,7% след новината, че Google ще пусне първите си очила с изкуствен интелект през 2026 г., навлизайки на растящия потребителски пазар за носими AI устройства.

Междувременно се очаква Федералният резерв на САЩ да понижи основния си лихвен процент на последното си заседание за годината. Инвеститорите виждат 87% вероятност за намаление с четвърт процентен пункт в сряда.

Това решение ще зададе тона за централните банки в Европа, като Швейцарската централна банка ще обяви своето решение в четвъртък. Английската централа банка (АЦБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ) ще ги последват на 18 декември. Норвежката централна банка и Шведската централна банка ще обявят решенията си на същата дата.