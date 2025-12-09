SOFIX достигна нов над 17-годишен връх

Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се повиши с 0,49% до 1118,39 пункта във вторник, което е нов връх от 17 години и половина насам. За последно бенчмаркът отчете подобни стойности в началото на юли 2008 г.

Най-силен ръст от включените в SOFIX акции отчетоха тези на "Първа инвестиционна банка" - с 5,58% до 5,3 лв. за брой, "Българска фондова борса" АД - с 2% до 10,2 лв. за брой, "Сирма груп Холдинг" АД - с 1,75% до 1,74 лв. за брой. Спадове отбелязаха само книжата на "Еврохолд България" АД - с 1,6% до 1,84 лв., и "Елана Агрокредит" АД - с 0,94% до 1,05 лв.

Общият борсов оборот възлезе на 5,8 млн. лв., голяма част от който се формира от сделки с облигации.

От търгуваните акции в сесията на първо място по оборот е "Шели груп" ЕД със 793 хил. евро., следвана от БФБ АД с 823 хил. лв., "Софарма" АД с 391 хил. лв., "Родна земя холдинг" АД с 308 хил. лв. и "Велграф Асет Мениджмънт" АД с 291 хил. лв.

Най-много сделки се сключиха с акции на ПИБ АД - 78, "Софарма" АД - 76, "Доверие обединен холдинг" АД - 39, "Капман Грийн Енерджи фонд" АД - 38, и "Илевън Кепитъл" АД - 36.

От останалите индекси BGTR30 нарасна с 0,38% до 960,62 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 1,68% до 109,25 пункта.

Същевременно индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 спадна с минималните 0,03% до 196,65 пункта, притиснат от акциите на „Градус“, „Стара планина холд“ и „Албена“, които поевтиняха със, съответно, 5,66%, 5,26% и 2,99%.

Книжата на ПИБ, „Агрия Груп Холдинг“ и „Илевън Кепитъл“ са с най-силен ръст от компонентите на по-широкия индекс – съответно, 5,58%, 3,1% и 2,48%.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,09% до 228,66 пункта заради акциите на „Супер Боровец Пропърти Фонд“, които поевтиняха с 0,61% в сесията.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.