Иран намекна, че може да започне да таксува корабите, минаващи през Ормузкия проток

Иран посочва в документ, че корабите, които преминават през Ормузкия проток, се нуждаят от неговото разрешение, за да преминат през важния морски път. Въпросният документ подготвя почвата за бъдещи споразумения за таксуване, като Техеран изисква от корабите и техните оператори да закупят гаранции за сигурност от Иран, съобщава Bloomberg.

Корабите, които преминават през Ормузкия проток, ще се нуждаят от задължителна застрахователна полица, която в момента е безплатна, но може да бъде добавена такса в бъдеще. В съобщението се казва още, че корабите трябва да следват предписания маршрут – инструкции, които изглежда противоречат на насоките на западните военноморски групи, които съветват корабите да се придържат към бреговете на Оман.

Логистичните компании и производителите са все по-загрижени от перспективата Иран да се опита да въведе такси за пролива в бъдеще, след като меморандумът за разбирателство, подписан със САЩ, гласи само, че транзитът ще бъде безплатен рамките на 60-дневния му срок.

„В момента тази застраховка се предоставя безплатно на собственика на кораба, като всички разходи се покриват от Ислямска република Иран“, се посочва в документа. „Контролно-пропускателната служба на Иран за Персийския залив си запазва правото да въведе застрахователни такси в бъдеще, които ще бъдат определени от съответния застраховател. След това собствениците ще бъдат задължени да закупят и подновят полицата“, добавят от Техеран.

Индустрията също така търси яснота относно това как ще бъде координиран проливът и как ще бъде гарантирана безопасността в него, след като Иран се споразумя да възстанови трафика до нивата отпреди войната в рамките на 30 дни. В четвъртък беше отчетено рязко увеличение на транзитните превози, но наблюдаваният трафик се забави през следващия ден.

В документа се казва, че корабите трябва да подадат заявки до иранската администрация на Персийския залив, за да получат разрешение за преминаване.

Тази администрация беше създадена от Иран по време на войната, но съседните на Ислямската република страни отхвърлиха нейната легитимност.

Междувременно потоците на ирански петрол се увеличават след прекратяването на блокадата. Седем големи танкера с капацитет да превозват около 14 млн. барела суров петрол са били засечени да напускат иранското пристанище Чабахар в Оманския залив в петък. За сравнение, през предходните два дни са били наблюдавани четири кораба.

Очаква се меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран, подписан по-рано тази седмица, да облекчи най-голямото прекъсване на доставките на петрол в историята на пазарите. Това би могло да окаже допълнителен натиск за намаляване на цените, които спаднаха с около 37% от четиригодишния си връх, достигнат през април.