Завършването на Националната детска болница може да се отложи за 2035 г.

Срокове за завършване на националната детска болница няма как да бъдат спазени, в момента срокът е променен на 2030 година, най-вероятно ще бъде променен отново на 2032 година или 2035 година. Това каза пред Bulgaria ON AIR д-р Влатко Глигоров, изпълнителен директор на Здравната инвестиционна компания за детска болница.

Той се надява, че министърът на здравеопазването Катя Ивкова и нейният екип ще направят анализ на ситуацията и ще вземат мерки, така че да се оптимизира управлението на Националната здравна инвестиционна компания, защото „ако стоим и гледаме какво ще се случи, нещата няма да имат добър край“.

Д-р Глигоров обясни, че изграждането на Националната детска болница остава на подготвителен етап, без започнал строеж, докато проектът продължава да преминава през обществени поръчки, обжалвания и административни процедури. Той уточни, че от доклада на предишното правителство ставна ясно, че една година е загубена, тъй като нищо не е направено.

“Това беше становището на министър Околийски (здравен министър в служебното правителство на Андрей Гюров, бел.ред.), след което колегите от Здравната инвестиционна компания се забързаха и пуснаха обществената поръчка за проектиране. Доколкото знам, тя в момента е в процедура в КЗК, била е обжалвана от участници", каза д-р Глигоров.

Той припомни, че в публичното пространство имаше много реакции, включително от Камарата на архитектите, че начинът, по който е направена обществената поръчка, съдържа "дискриминационни текстове".

"Имало е искане към КЗК да спре изпълнението на тази поръчка, но с претекст, че това е обект от национално значение, то е отхвърлено. В момента процедурата продължава“, отбеляза той.

Ние сме единствената страна в ЕС, която няма детска болница, каза д-р Глигоров.

По думите му има много политическо говорене по темата, а все още няма строеж, има дупка, която е обезопасена.

"Чакаме проектирането, за да видим коя фирма ще спечели. Тази фирма трябва да стъпи на докладите, които са изготвени от IDOM. Избързахме с показването на визуализациите, но някои хора трябваше да отчетат публична дейност", коментира д-р Глигоров.

Той очаква Министерството на здравеопазването да излезе с мерки по преструктуриране на Здравната инвестиционна компания. Нужен е анализ и мерки за оптимизиране на управлението, като анализите могат да бъдат направени в рамките на два дни, уточни той.