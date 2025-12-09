IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Касите на БНБ ще работят извънредно заради приемането на еврото

На 13.12 и 20.12 касите в централната сграда на БНБ ще продават стартови комплекти с евромонети на физически лица

19:27 | 09.12.25 г.
Снимка: БГНЕС
Касите на Българската народна банка (БНБ) ще работят с граждани извънредно две поредни съботи заради процеса по приемането на еврото у нас. Това съобщиха от финансовата институция.

На 13.12 и 20.12 касите в централната сграда на БНБ ще продават стартови комплекти с евромонети на физически лица. Касите в Касовия център на БНБ на ул. „Михаил Тенев” 10 в София ще продават стартови комплекти с евромонети на физически лица и ще осъществяват размяна на монети и банкноти в левове.

Работното време на касите на БНБ ще е от 8:30 до 15:45 ч. без прекъсване.

Последна актуализация: 19:29 | 09.12.25 г.
