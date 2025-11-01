САЩ ще обявяват, че Nexperia ще възобнови доставките на чипове от Китай

САЩ ще обявят, че Nexperia – холандска компания за полупроводници с обекти в Китай, ще възобнови доставките на чипове, според запознат с въпроса източник на Bloomberg. Това е възможно след търговското споразумение, договорено от Доналд Тръмп и Си Дзинпин на срещата им на върха тази седмица.

Очаква се администрацията на Тръмп да представи подробно хода в информационен лист, който се подготвя за търговското споразумение между САЩ и Китай, каза източникът, пожелал анонимност.

Ходът вероятно ще облекчи опасенията относно доставките на чипове, които заплашваха автомобилното производство в Европа и не само на фона на по-широката търговска война, противопоставяща Китай срещу САЩ и техните съюзници.

Пекин този месец блокира износа от страната на продукти на Nexperia, ключов доставчик на чипове, използвани в автомобилната и потребителската електроника. Ходът беше в отговор на решението на холандското правителство да поеме контрола над производителя у дома и подчерта влошаващите се търговски отношения между Китай и Запада.

Китайското министерство на търговията заяви в събота, че ще разреши износ при определени условия, без да посочва продуктите, освободени от ограниченията, нито да предоставя подробности за изискванията за допустимост.

Производителите на автомобили по целия свят се подготвят за съкращения на производството или пълно спиране в резултат на замразяването на износа. Европейската автомобилна индустрия работи денонощно, за да предотврати това конфликта да предизвика прекъсвания, докато доставчиците ограничават производството на компоненти за големи автомобилни производители като Volkswagen и BMW.

Миналата седмица най-голямата асоциация на доставчиците на превозни средства в САЩ предупреди, че американската автомобилна индустрия е на две до четири седмици от спирания на производството, а главният изпълнителен директор на Ford Motor Co. нарече това „проблем в цялата индустрия“, нуждаещ се от политическо решение.

Рамката за възобновяване на доставките на чипове ще бъде подробно описана в информационен лист от администрацията, в който ще бъдат подчертани условията на търговското споразумение, постигнато от Тръмп и Си на срещата им на върха в Южна Корея.

В рамките на споразумението, постигнато след първата им среща лице в лице от 2019 г. насам, Китай отложи въвеждането на всеобхватен контрол върху редкоземните магнити и възобнови покупките на американска соя и други селскостопански продукти. САЩ от своя страна обещаха да намалят наполовина митата, свързани с фентанила, върху Китай, и да отложат въвеждането на мито от 100% върху китайски стоки, което Тръмп заплаши да влезе в сила от ноември. САЩ също така спират някои реципрочни мита срещу Пекин за още година.