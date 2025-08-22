Американските мита разтърсват потока от пощенски пратки по света и у нас

Поради новите изисквания от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп и новата методология за събиране и превеждане на мита ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ, предупредиха в четвъртък от Български пощи.

Възможно е връщане на пратки от пощенския оператор в САЩ и необходимост от повторното им изпращане. Завишени са и изискванията към предварителните електронни данни за митническа декларация, изпращани към пощенския оператор в САЩ.

Всемирният пощенски съюз (ВПС) разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на САЩ. То все още не е финализирано и оперативното му внедряване е в процес на разработка. В резултат на това се очакват временни прекъсвания на редовните потоци от международна поща, поясниха от българската институция.

България обаче не е единствена, изпитваща подобни трудности - пощенските служби по целия свят спират доставките на колети до САЩ, тъй като краят на безмитното третиране за пакети с ниска стойност от следващата седмица хвърля в хаос глобалните доставки.

От 29 август Тръмп прекратява освобождаването, което се прилагаше за повече от 4 млн. пратки, пристигащи САЩ всеки ден, до голяма степен благодарение на електронната търговия, пише Bloomberg.

Съгласно новия режим, който започна с Китай и Хонконг през май, стоките, изпратени по пощата от други страни, ще подлежат на мита и ще отговарят на правилата на митническите и гранични служби. Проверените подаръци на стойност под 100 долара ще останат необмитени, а американските пътници все още могат да влязат отново в страната с лични вещи, закупени в чужбина, на стойност 200 долара или по-малко.

В отговор на промените, все по-голям брой национални пощенски услуги спират обслужването си на пратки до САЩ още тази седмица, позовавайки се на липса на яснота от страна на американските власти относно това как ще се събират митата и как да се подават необходимите данни.

Европейските пощенски служби също направиха корекции на фона на на промените, като някои оператори спряха доставките до САЩ. Пощенските превозвачи на Норвегия и Финландия заявиха, че прекъсването започва в събота (23 август).

Чехия спря пратките, насочени към САЩ, а австрийският пощенски доставчик ще прекрати приемането им след 25 август, позовавайки се на промените в търговската политика на Белия дом. Белгийската Bpost съобщава междувременно, че ще спре доставките от петък поради регулаторна несигурност.

Британската Кралска поща планира кратко спиране на дейността си следващата седмица, за да въведе ревизирана система за обработка на новоналожените американски мита.

Промени на други места

Южнокорейският пощенски оператор Korea Post заяви, че ще спре приемането на въздушни пратки и някои експресни услуги до САЩ от вторник, като същевременно ще запази премиум услугите, предоставяни чрез частни куриери, при спазване на митнически изисквания.

По подобен начин сингапурската SingPost ще преустанови стандартните услуги за търговски пратки до Америка от понеделник.

Япония предупреди за потенциални забавяния или връщане на пратки поради промените, като властите обещаха да споделят повече информация, когато е налична.