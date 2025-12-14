Заплахата от мита принуждава пристанищата на САЩ да преосмислят целите за модернизация

Заплахата от високи мита върху китайските корабни кранове преобръща плановете за модернизиране на американските пристанища, въпреки че администрацията на президента на СА Доналд Тръмп свали новите мита за една година, пише Wall Street Journal.

Ръководителите на компаниите от корабоплавателната индустрия казват, че 100-проценнтите мита, които са част от по-широката кампания за намаляване на морското господство на Китай, подтикват пристанищните оператори да преосмислят проектите си за добавяне на по-големи, модерни кранове.

Вместо това, пристанищата обмислят удължаване на живота на старото оборудване чрез актуализиране на технологичните системи или разширяване на крановете, за да могат да товарят и разтоварват по-големи контейнеровози.

„Поръчките за китайски кранове от Америка почти са секнали“, посочва Тим Маккарти, главен оперативен директор на Harbor Industrial Services - компания, която инсталира, поддържа и модернизира кранове в пристанищата на Западното крайбрежие на САЩ.

Американските пристанища се надпреварваха да добавят по-високи кранове към доковете си, за да обслужват по-големите контейнеровози, чийто брой продължава да расте по световните търговски пътища. По-големите кораби, които превозват повече контейнери, намаляват разходите за доставка и спомагат за по-ниските цени за вносителите и потребителите, изтъква Пол Бингам, директор на транспортния анализ в S&P Global Market Intelligence.

Американските власти са обезпокоени, че САЩ са твърде зависими от Китай за нужното оборудване. През последните десетилетия Пекин доминира в морското промишлено производство, като корабостроене и производство на контейнери и пристанищни кранове. Службата на търговския представител на САЩ при президента Джо Байдън разследва икономическите и националните заплахи за сигурността, породени от контрола на Китай върху апарата, който улеснява световната търговия.

САЩ изчисляват, че 80% от крановете в американските пристанища са произведени в Китай. През 2024 г. администрацията на Байдън наложи 25% мито върху крановете. Тази година администрацията на Тръмп наложи допълнително 100% мито въпреки възраженията на пристанищните оператори, които предупредиха, че това ще добави десетки милиони долари към разходите им за модернизация.

Тръмп наскоро спря тази такса за една година като част от по-широкото търговско примирие с Китай. Представители на корабоплавателната индустрия казват, че паузата не е достатъчно дълга, за да позволи на компаниите да рискуват със закупуването на кранове, чиято поръчка до доставка отнема минимум две години. Те добавят, че променящата се търговска политика затруднява планирането на инвестициите.

Според Американската асоциация на пристанищните власти, само три компании извън Китай произвеждат корабни кранове, които са достъпни за международна покупка. Пристанищните оператори казват, че тези кранове струват поне с 15% повече от китайските кранове и че тези компании нямат капацитета да задоволят търсенето в САЩ за около 20 нови крана годишно.

Администрацията на Тръмп разговаря с бизнеса за създаване на местно производство на кранове в САЩ. Представители на корабоплавателната индустрия казват, че създаването на местна индустрия ще отнеме години и че крановете, произведени в САЩ, биха стрували повече от крановете, доставяни от Азия и Европа.