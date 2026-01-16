Програмата за саниране на еднофамилни сгради може да стартира до средата на годината

Програмата за саниране на еднофамилни жилищни сгради може да бъде официално открита до средата на годината. Това съобщи министърът на енергетиката Жечко Станков във Велико Търново. Заедно с премиера Росен Желязков и кмета на Велико Търново Даниел Панов те инспектираха днес напредъка по програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради в общината, съобщава пресцентърът на правителството.

Станков подчерта, че при подготовката на програмата за саниране на еднофамилните жилищни сгради правителството разчита най-много на местната власт. Предвидено е общините да бъдат водещи, те да събират документите и да помагат на хората в регионите, за да могат документите да бъдат максимално акуратно подготвени и да се намали административна тежест.

„Така че разчитаме изключително много на местната власт да подпомогне тези домакинства. Максимално кратки срокове и максимално намалена административна тежест да бъдат подавани документите“, посочи Станков.

Премиерът Росен Желязков заяви, че правителството оставя значителен ресурс както във фонда, така и през Българската банка за развитие, с който ще разполагат общините за политиките по саниране на многофамилни и еднофамилни жилищни сгради.

Това е правилният подход, да се децентрализира програмата за саниране, защото така става много по близко до гражданите, по-достъпно, много по-ефективно и много по-бързо, каза Желязков.

Той посочи, че действащата програма за енергийно обновление на многофамилните сгради и предстоящото пускане на новата – за саниране на еднофамилни жилища, са добра политика, близка до хората и съчетава частния с обществения интерес. Благодарение на подобрената енергийна ефективност сметките на домакинствата в зимните месеци намаляват, докато се подобрява и енергийният баланс в държавата.

„Това е важно, защото енергията в момента е основният елемент за конкурентоспособността на всяка една страна и българският енергиен пазар трябва да бъде не просто ефективен, не просто добре балансиран, а трябва да дава възможност за развитието на българската икономика и начина за гарантиране на стабилността на електроенергийната система“, обясни министър-председателят.

„В Националното сдружение на общините в Република България в продължение на четири години основната тема, която се дискутираше, беше Програмата за енергийна ефективност да бъде възстановена, тъй като знаете, че четири години не функционираше. Радвам се, че се случи, защото в крайна сметка хиляди граждани ще могат да подобрят условията на живот, които имат“, коментира кметът на Велико Търново Даниел Панов, който също е председател на НСОРБ.

Панов акцентира, че еднофамилните къщи ще се санират по новата програма, подготвена от правителството на Росен Желязков, по плана за декарбонизация и по програмата за енергийна ефективност. Конкретно във Велико Търново някои от тези еднофамилни жилища са и паметници на културата, поради което програмите ще подобрят архитектурната и историческа среда в Стария град.