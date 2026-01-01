IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
САЩ разрешиха на сръбската NIS да възобнови производството на рафинерията си

Мярката обаче е временна и ще важи едва до 23 януари

12:06 | 01.01.26 г.
Снимка: Bloomberg
САЩ са дали разрешение на сръбската рафинерия NIS с руско мажоритарно участие лиценз за работа до 23 януари, позволявайки ѝ да възобнови производството след 36-дневна пауза, съобщи в сряда министърът на енергетиката, цитиран от Ройтерс.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на NIS през октомври като част от по-широки мерки срещу енергийния сектор на Русия, след като от януари насам беше предоставила редица изключения.

В сряда вечерта сръбският министър на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович написа: „Чудесна новина за края на годината. Компанията NIS получи лиценз от американската OFAC да работи до 23 януари. Това означава, че рафинерията в Панчево ще възобнови работата си след 36-дневна пауза.“

Санкциите спряха доставките на суров петрол по хърватския тръбопровод JANAF, което доведе до спиране на производството в рафинерията в Панчево.

JANAF каза в изявление в сряда вечерта, че „е получила лиценз, одобряващ участие до 23 януари 2026 г. в дейности, които са обичайни и необходими за транспортирането на петрол“ за NIS.

Миналата седмица OFAC даде на NIS срок до 24 март да договори продажбата на дела на руския си собственик.

Руската компания „Газпром“ притежава 11,3% от акциите на NIS, а санкционираното ѝ нефтопреработвателно подразделение „Газпром Нефт“ притежава 44,9%. Сръбското правителство притежава 29,9%, а останалата част се държи от малки акционери и служители.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че „Газпром“ води преговори с унгарската компания MOL за евентуална продажба на мажоритарния си дял в NIS.

Последна актуализация: 12:04 | 01.01.26 г.
санкции срещу русия икономиката на сърбия nis
