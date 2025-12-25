САЩ са позволили на NIS да продължи преговорите за продажбата на руския дял

САЩ са удължили срока за преговори за продажбата на руския дял в сръбската рафинерия NIS, предаде сръбският телевизонен канал РТС, цитирани от Ройтерс. Според съобщенията разрешението не дава възможност за покупки на петрол, а само преговорите за продажбата на активите. Удължението е до 24 март 2026 година.

Заради санкциите, наложени от администрацията на Джо Байдън върху "Газпром Нефт", през октомври бяха прекъснати доставките на петрол през тръбопровода от Хърватия. Сърбия получи изключение от санкциите в продължение на 10 месеца, но не успя да намери решение за рафинерията си, което да удовлетвори САЩ.

Една от операциите беше намаляване на мажоритарния дял на "Газпром Нефт", която в момена има дял от 44,9% от капитала на NIS. Акциите обаче бяха прехвърлени на дъщерната "Газпром", която вече има малко над 11% в компанията. Остналите дялове се държат от сръбската държава (29,9%) и миноритарни акционери.

По-рано през седмицата сръбският президент Александър Вучич съобщи, че се водят разговори за продажбата на дела на унгарската MOL.