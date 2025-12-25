IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
САЩ са позволили на NIS да продължи преговорите за продажбата на руския дял

Белград ще има време до 24 март да търси купувач на дела на "Газпром Нефт", водят се преговори с MOL

10:30 | 25.12.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
САЩ са удължили срока за преговори за продажбата на руския дял в сръбската рафинерия NIS, предаде сръбският телевизонен канал РТС, цитирани от Ройтерс. Според съобщенията разрешението не дава възможност за покупки на петрол, а само преговорите за продажбата на активите. Удължението е до 24 март 2026 година.

Заради санкциите, наложени от администрацията на Джо Байдън върху "Газпром Нефт",  през октомври бяха прекъснати доставките на петрол през тръбопровода от Хърватия. Сърбия получи изключение от санкциите в продължение на 10 месеца, но не успя да намери решение за рафинерията си, което да удовлетвори САЩ.

Една от операциите беше намаляване на мажоритарния дял на "Газпром Нефт", която в момена има дял от 44,9% от капитала на NIS. Акциите обаче бяха прехвърлени на дъщерната "Газпром", която вече има малко над 11% в компанията. Остналите дялове се държат от сръбската държава (29,9%) и миноритарни акционери.

По-рано през седмицата сръбският президент Александър Вучич съобщи, че се водят разговори за продажбата на дела на унгарската MOL.

Последна актуализация: 10:30 | 25.12.25 г.
NIS санкции срещу Русия икономиката на Сърбия
