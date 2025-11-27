Европа събира смелост да отговори на руските провокации

Руски дронове и шпиони извършват атаки в страни от НАТО, които досега оставаха без отговор. Но Европа се готви за немислимото допреди години - да реагира, пише европейското издание Politico. Идеите варират - от общи кибератаки до изненадващи учения под егидата на НАТО, разказват пред изданието високопоставени държавни служители и дипломати.

Експерти отбелязват и някои агресивни възможности - атаки по ключови за войната елементи, като например икономическата зона "Алабуга" в Татарстан, където се произвеждат руските дронове. Украйна на няколко пъти се опита да удари тези производствени мощности, но далекобойните дронове нанасят само частични щети, които бързо се поправят. Могат да бъдат атакувани и конвои с военна техника.

"Няма да прилагаме тактиката на Русия", категоричен е представител на НАТО пред Politico, но също приема, че може да има отделни асиметрични отговори. Според друг дипломат организацията трябва да показва, че обръща внимание и може да пренасочи ресурси, ако се наложи.

В някои европейски страни искат по-остра реакция

"Руснаците непрекъснато тестват границите", казва външият министър на Латвия Байба Браже и посочва, че е "нужен проактивен отговор".

Politico припомня, че дронове от месеци нарушават въздушното пространство на Полша и Румъния. Полските военни дори свалиха няколко дрона при една от най-масираните атаки през септември.

Всъщност още в първите месеци на войната две ракети паднаха на територията на Полша и убиха двама души. Тогава украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че по данни от украинските ВВС това са руски ракети, но малко по-късно полските власти и НАТО заявиха, че става въпрос за украински ракети от системите за ПВО. Според украинските власти тогава по този начин Западът просто избегна сблъсъка.

Сега обаче провокациите се увеличават - само преди дни в Полша беше взривена жп линия, по която се пренасят оръжия за Украйна, полетите на граждански самолети се заглушават над Прибалтийските държави, необозначени дронове блокират работата на летищата за часове, разузнавателни дронове летят над военни бази и стратегически обекти, в Балтийско море бяха прекъснати комуникационни кабели и т.н.

Три руски изтребителя нарушиха въздушното пространство и прекараха 12 минути над Естония. Според медийни публикации пратеници на НАТО са били в Москва и са предупредили, че при следващ такъв инцидент, нарушителите ще бъдат свалени.

Западът трябва да се замисли колко дълго ще може да толерира това и дали не трябва да станем по-активни, коментира пред Welt TV германският държавен секретар по отбраната Флориан Хан. Отговорът на Брюксел обаче е по-сложен от действията на Москва, защото е ограничен от правилата. Коментарите за по-решителен отговор повдигат и въпроса дали ЕС може да си позволи същите действия като Русия.

За Русия ЕС е враждебен съюз

Руските атаки имаше в Европа още преди войната в Украйна, припомня още Politico. Имаше няколко случая на отровени с "Новичок" руски врагове във Великобритания, взривени военни заводи в Чехия, опити за дестабилизация на ЕС чрез финансиране на крайнодесни партии, провокации в социалните мрежи, а в последните месеци и опити за манипулация на изборите в Румъния и кандидатът за членство Молдова.

Русия отдавна смята НАТО за заплаха, а след войната в Украйна - Европа за враждебна към нея организация. Зам.-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев написа преди месец, че САЩ са противник на Русия въпреки демонстрираните топли отношения между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп.

Затова и в Европа вече изглежда, че се отърсват от страха си да не ескалират конфликта. "Трябва да сме смели", каза главнокомандващият шведската армия ген. Михаел Клесон.А Медведев има отговор и на това - европейците трябва да се къпят в страх до агонизиращия им край.

Германия и Румъния одобриха възможността за сваляне на дронове около летища, военни и стратегически обекти. Но засега смелите отговори като цяло в подсилване на отбраната.