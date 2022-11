Две ракети паднаха в Полша, докато Русия извърши най-масовия ракетен обстрел над Украйна досега*

Русия извърши най-масовият ракетен обстрел над Украйна до този момент, става ясно от съобщения на украинските власти. Две ракети са попаднали в полското с. Пшеводов, в Люблинско войводство в близост до границата с Украйна, убивайки двама души, съобщава AP, позовавайки се на източник от американското разузнаване. Полската пожарна съобщи за двама загинали при експлозия в село Пшеводов, в източната част на страната, но официално няма потвърждение за попадение на ракети.

Това ще бъде първият подобен инцидент в руската агресивна война срещу Украйна, която продължава вече почти девет месеца. Полша е член на ЕС и на западния отбранителен съюз НАТО.

Ракетите са поразили силоз за зърно. Съобщава се, че полицията, прокуратурата и армията вече са на мястото. Същевременно полските въоръжени сили са в "повишена готовност". Някои анализатори предполагат, че целта на ракетите може да е била Лвов, украински град на около 100 км южно от Пшеводов. Ракетата е паднала на 65 км в Полша.

Според съобщения в полските медии експлозията е станала още в 15:38 ч. местно време в района на Хрубиешовски, в крайния изток на страната. Най-близкият голям полски град Люблин е на около 120 километра. Причините са неизвестни, съобщи говорителят на местната районна противопожарна служба за онлайн портала onet.pl.

Според уебсайта на консервативния всекидневник Rzeczpospolita в момента се разследват няколко възможни причини. Според статията се разследва и дали експлозията е предизвикана от военна крилата ракета. За тази цел се оценяват записаните в момента радарни данни, пише вестникът, като се позовава на полски правителствени кръгове. Според интернет портала Onet.pl правителствени източници твърдят, че за експлозията са отговорни руски ракети.

Говорителят на Министерството на отбраната на САЩ заяви вечерта: „Запознати сме със съобщенията в пресата, в които се твърди, че две руски ракети са поразили място в Полша близо до границата с Украйна. Мога да ви кажа, че засега нямаме информация, която да потвърждава тези съобщения, и продължаваме да разследваме случая“.

Премиерът Матеуш Моравецки е свикал извънредно заседание на правителствена комисия за националната сигурност. Съветът, който се състои от ръководителите на министерствата на отбраната, вътрешните работи, правосъдието и външните работи, както и от координатора на разузнавателните служби, е орган, който подготвя и координира решенията в областта на националната сигурност и отбраната. Говорителят на кабинета Пьотр Мюлер не беше открит от Ройтерс за коментар. В неговия Twitter не се споменава какво е трябвало да обсъжда комисията.

BREAKING:

2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.

Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.

NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP