Зеленски посети освободения Херсон 

Американският президент Джо Байдън и китайският държавен глава Си Дзинпин осъдихаядрената заплаха от страна на Русия

След загубата на голяма част от Херсонска област, включително и на регионалната столица, Русия се сблъска с някои неуспехи и на дипломатическата арена. Китай заплашва да се дистанцира от партньора си и заедно със САЩ осъди ядрените закани на Кремъл. В заключителната си декларация срещата на върха на Г-20 вероятно ще осъди руската инвазия в Украйна. А за външния министър Сергей Лавров нещата не вървят никак добре. 264-ият ден от войната накратко.

ISW: Русия ще атакува силно Донецк

След като руснаците загубиха териториите на изток от Днепър, западни експерти смятат, че руските войски отново ще бъдат разположени мащабно, този път в Донбас. Institute for the Study of War (ISW) смята, че украинските сили в Донецка област „се сблъскват с проблеми" и вероятно ще трябва да изтеглят част от войските си от Херсонска област, за да отблъснат подновените руски настъпателни операции. Въпреки подновените усилия Русия все още няма да постигне значителни оперативни успехи, се казва в доклада за ситуацията. Руските войски се оказват недостатъчно обучени, зле екипирани и нежелаещи да се бият.

Лондон: Зимата ще натовари руските войски

Според британските оценки предстоящата зима също ще окаже значително влияние върху бойните действия. „Промените в светлата част на деня, температурата и времето представляват уникално предизвикателство за воюващите войници", заявиха от Министерството на отбраната в Лондон. Тъй като светлата част на денонощието значително намалява, ще има по-малко офанзиви и повече статични защити, се казва в доклада. Зимните условия с повече дъждове и силни ветрове, както и снеговалежът, ще доведат до наранявания от студ и ще поставят допълнителни предизвикателства пред и без това ниския морал на руските въоръжени сили, добавяминистерството. Но те означават и проблеми с поддръжката на оборудването, допълва той.

Зеленски посети Херсон

След като неотдавна многобройните жители на освободения град Херсон посрещнаха с радост украинските войници, днес те имаха удоволствието да видят на живо и своя президент Володимир Зеленски. „Продължаваме напред", каза той на войниците, застанали във формация пред административната сграда на главния площад в града, докато беше издигнато украинското знаме. „Готови сме за мир, мир за цялата ни страна". Зеленски благодари на НАТО и другите съюзници за подкрепата им във войната срещу Русия и заяви, че доставката на високомобилни ракетни системи HIMARS от САЩ е имала голямо значение за Киев. Зеленски се снима с военни в освободения Херсон. Снимка: EPA/UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Литва доставя бронирани машини на Украйна

Предполага се, че и бронираните превозни средства ще помогнат във военно отношение. Украйна вече ги е получила от Литва. Страната от НАТО изпрати още дванадесет бронирани машини M113 като военна помощ. По данни на Министерството на отбраната във Вилнюс на Киев са предадени десет танкови минохвъргачки, включително боеприпаси с калибър 120 мм, и два автомобила за управление на огъня. Това означава, че балтийската държава вече е доставила на Украйна общо 62 машини М113 за различни цели.

Байдън и Си се противопоставят на ядрената заплаха от страна на Русия

Встрани от бойното поле вчера се говореше за голямата политика. Първо, американските медии съобщиха, че президентът на САЩ Джо Байдън и китайският лидер Си Дзинпин съвместно са осъдили руската заплаха за използване на ядрено оръжие в Украйна. Двамата лидери се срещнаха за разговори в рамките на срещата на върха на Г-20. Първоначално китайските служители не потвърдиха изявленията на американските медии. Германският канцлер Олаф Шолц приветства отказа на Байдън и Си за използване на ядрени оръжия. Много е добре, „че двамата отново постигнаха тази яснота, че използването на ядрени оръжия трябва да бъде изключено и е червена линия, която не трябва да бъде пресичана", каза Шолц.

Среща на върха на Г-20 за осъждане на руската агресивна война

В контекста на срещата на върха на Г-20 от руска страна се чуват и необичайни изказвания. Западни дипломати съобщиха, че Русия очевидно е готова да приеме специален параграф в заключителната декларация. Той трябва да осъди войната в Украйна. По-конкретно, в него трябва да се говори за война, а не за „специална военна операция", както винаги е подчертавала Русия. Възможното одобрение на проекта на текста от страна на Русия може да е знак, че Москва вече не може да разчита дори на подкрепата на мощния си партньор Китай по въпроса за Украйна в групата на Г-20.

Си Дзинпин (вляво) и Джо Байдън (вдясно). Снимка: EPA/XINHUA /LI XUEREN CHINA OUT

Съобщава се, че Лавров е бил в болница

Третият въпрос е, че нещата не се развиха добре за Русия и на дипломатическата сцена. Информационната агенция AP съобщи, че руският външен министър Сергей Лавров първоначално е бил хоспитализиран, след като е пристигнал на срещата на върха на Г-20 в Бали. Според индонезийските власти той се е оплаквал от здравословни проблеми и се е лекувал от сърдечно заболяване в болница "Сангла" в столицата на провинцията Денпасар. Руското външно министерство отхвърли съобщенията.

Лавров – фен на западните потребителски стоки

По-късно министерството публикува видеозапис, на който се вижда как Лавров седи на терасата на жилището си в Бали с къси панталони и проучва документите за срещата на върха. Това имаше за цел да опровергае информацията на индонезийските власти. Вместо това обаче краткият клип предизвика други критики. Например на масата на руския външен министър има iPhone, а на китката си той носи и Apple Watch. Освен с къси панталони, той е облечен и с тениска, напомняща за американския художник Жан-Мишел Баския, който умира през 1988 г. В социалните медии много потребители отбелязаха, че Русия многократно критикува Запада и неговите компании, но редовно използва неговите технологии и култура. Всичко това обаче не попречи на Лавров да се скара на западните журналисти и да нарече репортажите им лъжа.

САЩ налагат санкции на руски граждани и компании

В бъдеще 14 руски граждани и 28 руски компании също ще имат основание да се оплакват. Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън ги включи в списъка със санкции на САЩ. Те са участвали в закупуването на военни технологии за Русия, обоснова стъпката си Йелън. „Това е част от по-големите ни усилия да прекъснем военните усилия на Русия и да откажем на Владимир Путин оборудването, от което се нуждае, чрез санкции и експортен контрол", заяви тя според Wall Street Journal.

Русия ще изнася повече зърно през 2023 г.

Поне по един въпрос Русия отчете положителни резултати в понеделник. Правителството планира да удвои износа на зърно през следващата година. Министерството на земеделието и Министерството на икономиката се споразумяха за експортна квота в размер на 25,5 млн. тона, съобщи заместник-ръководителят на правителството Виктория Абрамченко в канала си в Telegram. Тази година квотата е 11 милиона тона. Според Абрамченко увеличението се дължи на рекордната реколта в Русия. През тази година страната ще постави рекорд за реколтата от зърно - над 150 млн. тона.