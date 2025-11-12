Руините след руската армия в Донбас разкриват намеренията на Кремъл

Когато битката за Покровск се ожесточи, градът се превърна в руини и мъртви тела по улиците, пише The Wall Street Journal. Изданието посоча, че бруталната битка за населеното място е най-доброто обяснение защо усилията на американския президент Доналд Тръмп да склони руския си колега Владимир Путин да преговаря за мир не дават никакъв резултат.

Той предлага двете страни да прекратят огъня и да преговарят за териториите, но за Путин войната не е за териториите в Източна Украйна, а да си върне влиянието върху Киев и статута на велика сила с място в историята, отбелязва изданието.

"Тръмп опитва да предложи решение на проблема, но Путин, образно казано, се консултира с Петър Първи, Иван Грозни и Екатерина Велика", казва Уилям Къртни, бивш американски дипломат.

WSJ обръща внимание на коментарите на руския президент малко преди началото на пълномащабната война, че украинците и руснаците са един народ, а Украйна е неразделна част от руската история. Путин също така определя и разпада на СССР като най-голямата геополитическа катастрофа на 20-и век, неглижирайки двете световни войни.

За Владимир Путин и хората от неговото поколение СССР беше страна, равностойна на САЩ. След разпада обаче тя изглежда потопена в бедност и унижена. За по-възрастните руснаци американските бизнесмени дойдоха в Русия и забогатяха от разпродажабата на държавните активи, докато западните политици настояваха за спазване на човешките права и демокрация.

Плановете за Украйна

Кадри от Донбас показват, че вече години след окупацията градове като Бахмут, Маринка или Авдиевка са в руини и без живот. През лятото един от най-богатите украински градове преди десетилетие - Донецк, остана месеци наред без вода и без водопроводи. Мините, които даваха поминък на хората в региона, са разрушени или затворени. Самата Русия затваря въглищните мини на своята територия и е малко вероятно да инвестира във възстановяване на украинските населени места.

Подобни са заключенията и на анализаторите от Foreign Affairs. Според тях Кремъл има план в три фази - окупация на четирите анексирани територии и откъсването на Харков, Одеса и Миколаев, което да затвори излаза на Украйна на Черно море.

Целта е икономическото отслабване на Украйна, при което Русия с икономически и политически лостове, както и заплахи за повторно нахлуване, да държи под контрол Киев, а на третата фаза - да абсорбира Украйна в своята орбита, както направи с Беларус.

Изданието отбелязва, че действията на Запада по никакъв начин няма да предразположат Москва да прекрати огъня. Спирането на военната помощ от САЩ даде надежда, че руските военни ще издържат, докато запасите от оръжия на Украйна се изчерпат, а плановете на Европа за "след края на войната" пък показват намеренията да интегрират Украйна, което е крайно нежелано в Русия.

Преиграване на Студената война

Путин се опитва да отмени крайния резултат от Студената война, коментира още руският анализатор Руслан Пухов, основател на Центъра за стратегии и технологии в Москва, пред WSJ. Според него не е изненада, че в Русия се върна култът към Сталин и в много градове отново бяха поставени негови паметници.

Сталин участва наравно с другите лидери в срещите в Ялта и Потсдам, на които бяха разпределени териториите, окупирани от нацистка Германия малко преди края на Втората световна война. Точно така беше представена и срещата в Аляска между Путин и Тръмп в руските медии - разговор между две велики сили.

В разговорите между Русия и Украйна е видна позицията на Кремъл, че големите държави имат ресурси и военна мощ и те диктуват условията за по-малките държави. Досега в разговорите Кремъл отхвърля всичко, различно от неговата позиция за капитулация на Киев.