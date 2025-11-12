IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Руините след руската армия в Донбас разкриват намеренията на Кремъл

Битката на Русия далеч надхвърля териториалните придобивки и позициите на Запада в момента няма да я спрат

19:20 | 12.11.25 г. 8
Покровск. Снимка: Bloomberg LP
Когато битката за Покровск се ожесточи, градът се превърна в руини и мъртви тела по улиците, пише The Wall Street Journal. Изданието посоча, че бруталната битка за населеното място е най-доброто обяснение защо усилията на американския президент Доналд Тръмп да склони руския си колега Владимир Путин да преговаря за мир не дават никакъв резултат.

Той предлага двете страни да прекратят огъня и да преговарят за териториите, но за Путин войната не е за териториите в Източна Украйна, а да си върне влиянието върху Киев и статута на велика сила с място в историята, отбелязва изданието.

"Тръмп опитва да предложи решение на проблема, но Путин, образно казано, се консултира с Петър Първи, Иван Грозни и Екатерина Велика", казва Уилям Къртни, бивш американски дипломат.

WSJ обръща внимание на коментарите на руския президент малко преди началото на пълномащабната война, че украинците и руснаците са един народ, а Украйна е неразделна част от руската история. Путин също така определя и разпада на СССР като най-голямата геополитическа катастрофа на 20-и век, неглижирайки двете световни войни.

За Владимир Путин и хората от неговото поколение СССР беше страна, равностойна на САЩ. След разпада обаче тя изглежда потопена в бедност и унижена. За по-възрастните руснаци американските бизнесмени дойдоха в Русия и забогатяха от разпродажабата на държавните активи, докато западните политици настояваха за спазване на човешките права и демокрация.

Плановете за Украйна

Кадри от Донбас показват, че вече години след окупацията градове като Бахмут, Маринка или Авдиевка са в руини и без живот. През лятото един от най-богатите украински градове преди десетилетие - Донецк, остана месеци наред без вода и без водопроводи. Мините, които даваха поминък на хората в региона, са разрушени или затворени. Самата Русия затваря въглищните мини на своята територия и е малко вероятно да инвестира във възстановяване на украинските населени места.

Подобни са заключенията и на анализаторите от Foreign Affairs. Според тях Кремъл има план в три фази - окупация на четирите анексирани територии и откъсването на Харков, Одеса и Миколаев, което да затвори излаза на Украйна на Черно море.

Целта е икономическото отслабване на Украйна, при което Русия с икономически и политически лостове, както и заплахи за повторно нахлуване, да държи под контрол Киев, а на третата фаза - да абсорбира Украйна в своята орбита, както направи с Беларус.

Изданието отбелязва, че действията на Запада по никакъв начин няма да предразположат Москва да прекрати огъня. Спирането на военната помощ от САЩ даде надежда, че руските военни ще издържат, докато запасите от оръжия на Украйна се изчерпат, а плановете на Европа за "след края на войната" пък показват намеренията да интегрират Украйна, което е крайно нежелано в Русия.

Преиграване на Студената война

Путин се опитва да отмени крайния резултат от Студената война, коментира още руският анализатор Руслан Пухов, основател на Центъра за стратегии и технологии в Москва, пред WSJ. Според него не е изненада, че в Русия се върна култът към Сталин и в много градове отново бяха поставени негови паметници.

Сталин участва наравно с другите лидери в срещите в Ялта и Потсдам, на които бяха разпределени териториите, окупирани от нацистка Германия малко преди края на Втората световна война. Точно така беше представена и срещата в Аляска между Путин и Тръмп в руските медии - разговор между две велики сили.

В разговорите между Русия и Украйна е видна позицията на Кремъл, че големите държави имат ресурси и военна мощ и те диктуват условията за по-малките държави. Досега в разговорите Кремъл отхвърля всичко, различно от неговата позиция за капитулация на Киев.

Последна актуализация: 19:21 | 12.11.25 г.
войната в Украйна Владимир Путин мирни преговори
Коментари

8
rate up comment 4 rate down comment 1
гъбко
преди 1 час
Тактика на "опожарената земя" ... севернонигерийците имат дъъълга и богата практика !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 8 rate down comment 1
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
Жалката русня е като прокажена за цял свят. Включително и за китайците, които гледат на нея като на чумава оввца, ще и подхвърлят по нещп, па ще я острижат.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 9 rate down comment 1
khao
преди 2 часа
До: 0pk ти като изнасилваш жени в парка така ли се успокояваш... че има и други изнасилвачи? :D:D после не си бил отрепппка без морал, говори ми!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 3 rate down comment 12
mr. Yoda
преди 3 часа
Хохлити га ядуа западни кифтета и биха с Катюши и артилерия по Донбас НИ РИВАА !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 5 rate down comment 15
0pk
преди 3 часа
До: bate Vladi тя монголската империя включвала и Киев, може би бог е чул молбата ти и я срива в момента. :D
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 6 rate down comment 14
0pk
преди 3 часа
До: Алехандро а гледаш ли блоговета на жена от Газа, как няма дом в който да отглежда шарани, щото Бени го е вкопал под земята или не стига до тебе блога, щото в Газа не са открили интернета? :]
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 17 rate down comment 5
bate Vladi
преди 3 часа
Затова и пост-монголската терористична империя трябва да бъде отново срината.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 22 rate down comment 8
Алехандро
преди 4 часа
Блатни диваци! Обяснявахме на форумните кънтящи, че следващите 50-е поне, години, мъртвите градове ще си останат мъртви, засипани с руски трупове, те не. И, това отслабва не Украйна, а точно русия! Жена в русия отглеждал 11 шарана в мазето си и води блог за тях, за да привлече вниманието на властите в Кузбас към постоянните наводнения на домове.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
