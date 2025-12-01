IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
За ЕС победата на Русия ще коства много повече, отколкото подкрепата за Украйна

Украйна няма да получи помощ от САЩ при преговорите и ЕС трябва да впрегне своите дипломатически възможности, казва доклад

18:11 | 01.12.25 г. 1
Снимка: Bloomberg LP
Подкрепата за Украйна ще струва на страните от Европейския съюз значително по-малко, отколкото да се съгласи с условията в план за мир, диктувани от Москва, пише The New York Post, позовавайки се на изследване на Норвежкия институт за международни отношения.

Според публикацията военна подкрепа за Украйна за четири години ще коства на европейските държави между 600 млрд. и 970 млрд. долара, но ако Киев капитулира, те ще трябва да отделят между 1,4 трлн. и 1,8 трлн. долара, включително и за укрепване на източната си граница. Според авторите на доклада планът с 28 точки, подкрепен от американския президент Доналд Тръмп, всъщност показва, че Европа трябва да поеме инициативата и да използва собствените си дипломатически възможности да сложи край на незаконната война на Русия, защото администрацията в Белия дом няма реален поглед върху ситуацията.

Според норвежките анализатори при това положение Украйна няма да получи истинска подкрепа от САЩ в преговорите за мир.

Капитулацията на Украйна ще даде на Русия голямо геополитическо предимство пред ЕС, а милиони украинци ще напуснат страната си и ще избягат към Европа. Заплахата на Русия към Прибалтийските републики ще наложи укрепване на източната граница, а според някои оценки Европа най-вероятно ще бъде оставена да се справя сама с това, без подкрепата на САЩ, които вече започват да изтеглят военните си и да насочват фокуса си към Азия.

От друга страна, ако Украйна завърши войната по своите искания, или спечели, това ще е стимул за много от украинците, които днес са в Европа, да се върнат по домовете си и да работят за възстановяването на страната, привличайки международни инвеститори.

Замразяване на конфликта или руска победа в Украйна ще означава, че страната ще има постоянна нужда от подкрепа - при сегашното положение тя ще идва най-вече от Европа. Победата на Украйна ще означава много по-малка нужда от подкрепа от ЕС.

В доклада пише още, че част от средствата за Украйна могат да дойдат от замразените руски активи, допълва още NYP.

войната в Украйна мирни преговори икономиката на ЕС
1
rate up comment 2 rate down comment 1
гъбко
преди 1 час
Украйна е европейска държава !! Разбира се , че ще получава европейска помощ във всеки аспект !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
