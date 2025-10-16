Анализ: Плъгин хибридите отделят почти толкова емисии, колкото бензиновите коли

Ново проучване показва, че плъгин хибридите замърсяват почти толкова, колкото бензиновите автомобили, съобщава Guardian.

Проучването включва 800 хил. автомобила в Европа, като установява, че замърсяването в реални условия от плъгин хибриди е близо пет пъти по-голямо от това, отчетено при лабораторни тестове.

Колите, които могат да работят както с електрически батерии, така и с двигатели с вътрешно горене, са представяни от европейските автомобилни производители като екологичен начин за изминаване на дълги разстояния.

Данните показват, че тези коли отделят само 19% по-малко въглероден диоксид от бензиновите и дизеловите автомобили. При лабораторни тестове тези автомобили отчитат 75% по-малко замърсяване.

Учените анализират данни от бордовите измервателни уреди за разход на гориво на 800 хил. автомобила, регистрирани в Европа между 2021 и 2023 г. Те установяват, че реалните емисии на въглероден диоксид от плъгин хибриди през 2023 г. са били 4,9 пъти по-големи от тези при стандартизираните лабораторни тестове.

Експертите отдават по-голямата част от разликата в данните на надценяването на „коефициента на полезност“ – съотношението на изминатите километри в електрически режим към общия брой изминати километри – установявайки, че 27% от шофирането е извършено в електрически режим, въпреки че официалните оценки предполагат 84%.

Европейската комисия (ЕК) обяви две корекции на коефициента на полезност, които ще намалят разликата, но няма да я затворят напълно, става ясно още от анализа.

Дори когато автомобилите са били управлявани в електрически режим, е установено, че нивата на замърсяване са били доста над официалните оценки. Учените твърдят, че това се дължи на факта, че електрическите двигатели не са достатъчно мощни, за да работят самостоятелно.

Патрик Пльоц, ръководител на отдела по енергийна икономика в Института „Фраунхофер, заяви, че това е важна констатация на фона на годините, в които части от автомобилната индустрия твърдяха, че има твърде малко данни за точна оценка на реалните емисии.

„Резултатите показват, без никакво съмнение, че разликата между официалния и реалния разход на гориво и емисиите на въглероден диоксид при плъгин хибридите е много, много по-голяма, отколкото при бензиновите или дизеловите автомобили“, изтъква Пльоц. „Всякакви промени в политиката по отношение на това задвижване трябва да се правят внимателно и в светлината на тези данни“, добавя той.

Хибридните автомобили бяха въвлечени в политическия дебат, тъй като производителите оказват натиск върху ЕС да разхлаби регламента за емисиите. Забраната за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене през 2035 г. е обект на яростно лобиране от страна на автомобилната индустрия.