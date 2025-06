Мобилността на бъдещето - дигитализирана и без емисии

Развитието на електрическата мобилност, зарядната инфраструктура и дигиталните решения за устойчив транспорт бяха основните теми във фокуса на панела E-Mobility, част от събитието Tech of Tomorrow 2025, организиран от Investor.bg. В дискусията участваха представители на компании, които тласкат напред електрификацията в различните сектори – от зарядните станции и софтуера до тежкотоварния транспорт.

Деница Даверова, основател и изпълнителен директор на Travel by Electric, отбеляза, че основното предизвикателство пред масовото възприемане на електрическата мобилност не е технологично, а социално.

„Потребителят често се страхува, защото не разбира напълно как работи услугата. А ние му показваме, че това е лесно и достъпно – с една платформа, с ясни правила и с разбираемо съдържание“, посочи Даверова.

По думите ѝ пазарът на зареждане на електромобили е фрагментиран, а клиентите търсят просто решение – да могат да зареждат лесно и сигурно, независимо къде се намират.

От своя страна Димитър Костадинов, основател на BG Charge Systems, подчерта, че България е сред лидерите в региона по брой зарядни станции спрямо броя електромобили.

„Имаме относително добра стартова позиция, но мрежата е концентрирана главно в София и няколко големи града. Това създава неравномерност, особено в Северна България, където липсват завършени магистрали“, изтъкна той.

Костадинов даде пример с Румъния, където само през 2024 г. са били изградени 140 км нова магистрална инфраструктура – пряко свързана с възможността за поставяне на зарядни станции.

Според него европейското финансиране е ключът към постигане на по-балансирано развитие в България, тъй като за момента разширяването на зарядната мрежа е изцяло в частни ръце.

Петър Николов, ръководител „Глобални продажби и управление на клиенти“ в AMPECO, представи възможностите на платформите за управление на зарядни мрежи. Компанията вече покрива над 200 хил. станции по света, с цел да надмине 1 милион в следващите години.

„Нашият софтуер дава възможност за детайлно управление на процеса по зареждане“ обясни той.

Сред новите тенденции Николов посочи и vehicle-to-grid решенията – отдаване на енергия от автомобила обратно към мрежата – въпреки че според него технологията все още среща регулаторни и технически препятствия.

Все пак Николов подчерта, че неговата компания може да предложи оптимално използване на наличния мрежови капацитет, разпределяйки най-ефективно енергията между електромобилите на дадена зарядна станция, като тук се има предвид видът на батерията и нейното ниво на заряд.

Междувременно Мирчо Мирев от „Шелли груп“ сподели, че компанията – станала наскоро технологичен "еднорог" чрез продукти в сферата на интернет на нещата (IoT) – вижда потенциал в т.нар. интернет на превозните средства и в решения за предвидима поддръжка.

„Нашите устройства позволяват не само мониторинг, но и навременно диагностициране и решаване на проблеми – например при уличното осветление или зарядната инфраструктура,“ каза той.

По думите на Мирев споделеният транспорт, най-вече данните, тяхното съхранение и анализ – е най-ключовата задача, която индустрията решава в момента.

Милен Сталев, ръководител „Продажби на товарни автомобили и автобуси“ в „Силвър Стар“, разгледа предизвикателствата пред електрификацията на товарния транспорт.

„Ако дизеловият камион изминава 4000 км с едно зареждане, електрическият ще се нуждае от 8 до 10 зареждания за същото разстояние. Това е бариера, която не може да се пренебрегне,“ заяви той.

Макар че регулациите и нуждите на клиентите (в контекста на ESG стандартите) вече изискват чисти решения, тежкотоварните превозвачи в България все още не възприемат активно алтернативните технологии. Въпреки това в страната се изграждат станции с мощност от 1 мегават, а компании като Daimler Trucks вече подготвят автономни камиони от ниво 4, които ще бъдат представени през 2027 г. в САЩ.

