Александър Китов: Българският бизнес посяга смело към AI

Българският бизнес посяга смело към изкуствения интелект (AI), като по наблюдения около 80% от компаниите го използват или ежедневно, или седмично. Това коментира Александър Китов, вицепрезидент „Продукти“ на Telerik Academy, в рамките на технологичния форум Tech of Tomorrow на Investor.bg.

По думите му този дял бележи сравнително голям ръст спрямо миналата година.

Китов също така подчерта, че използването на AI е по-значително на индивидуално ниво, отколкото на ниво компания. „Професионалистите винаги са на крачка пред компаниите“, посочи той.

Експертът коментира още, че нивото му в българския бизнес е като на това на компаниите в Европа, като по-големите фирми го ползват по-уверено.

В САЩ осъзнатостта за технологиите е много по голяма, като над 70% от фирмите го интегрират в поне някои от работните си процеси в сравнение с малко над 40% в Европа. България се движи наравно с Европа, но по-назад от САЩ.

По думите на Китов победителят при AI инструментите е един и това е OpenAI, който води с голяма преднина. Въпреки това той подчерта, че има предимства при други инструменти, най-вече когато става въпрос за специфични задачи. По думите му фините разлики се открояват, когато човек ползва отделните инструменти, а засега все още концентрацията е върху един-единствен.

По думите на Китов налице е по-голяма увереност в управленските кадри, що се отнася до инвестирането в такива технологии. Той открои три основни проблема в предприемането на подобна стъпка – липсата на време и желанието за неговото инвестиране, притесненията по отношение на точността на моделите и степента на знания, въпреки че има много повече обучени хора от миналата година.

Що се отнася до естествената съпротива, според експерта такава винаги ще има, но скептицизмът намалява.

Това ще е необходимо за ключовите умения на бъдещето, които според Китов на първо място включват асимилирането на много повече технологична промяна. И темпът на развитие ще расте. Това на свой ред прави необходима адаптивността на кадрите. Необходима ще е и технологична и AI грамотност. Именно това ще е нещото, което може да отворя нови врати пред служителите и е начин да се открои човек в кариерата си.

В същото време сред уменията, които скоро няма да са нужни, ще е ръчното въвеждане на данни, обработката на документи и дори писането на имейли, както и подготвянето на базови доклади. „На много основно ниво генерирането на текст вече е нещо, което хората не е нужно да правят“, коментира Китов.

Около 30-40% от запитванията на компании, дигитализирали информацията си, минават без досег до човек, посочи още той.

По думите на Китов технологиите на изкуствения интелект само ще се подобряват. И в бъдеще те няма да са перфектни, но компаниите на пазара ще стават по-добри.

„Няма да имаме избор, освен да ги използваме“, посочи той.

Що се отнася до големите концентрации в ръцете на определени компании, според Китов винаги ще има алтернатива. Open source движението се движи дори понякога с по-бързи темпове, отколкото компании като OpenAI и други подобни, посочи той и допълни, че алтернатива винаги ще има.

Вече се дават за отворено ползване модели с качеството и големината на най-големите играчи, допълни още той.

