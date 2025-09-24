Автомобилната индустрия призова САЩ да облекчат правилата за емисиите

Група, представляваща почти всички големи автомобилни производители в САЩ, призова администрацията на президента Доналд Тръмп да отмени строгите ограничения за емисиите, които целят да принудят индустрията да произвежда все по-голям брой електрически превозни средства, съобщава Ройтерс.

Алиансът за автомобилни иновации, който представлява General Motors, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai Motor и други големи автомобилни производители, посочва в документ, подаден до Агенцията за опазване на околната среда (EPA), че законодателството, подписано от Тръмп през юни, ще увеличи ефективната цена на електрическите превозни средства и би могло да доведе до краткосрочен спад на пазарния дял на електромобилите.

Те твърдят, че правилата, финализирани миналата година при президента Джо Байдън, вече не са приложими.

„Стандартите за 2027 г. и по-късните версии просто не са постижими предвид пазара, зарядната инфраструктура, веригата на доставки, достъпността и други предизвикателства, както и последните промени в политиката“, изтъква групата.

Правилата на Байдън от 2024 г. целят да намалят емисиите от автомобилите в САЩ с близо 50% до 2032 г. в сравнение с прогнозираните нива за 2027 г. В тази връзка EPA прогнозира, че между 35% и 56% от новите превозни средства, продадени между 2030 г. и 2032 г., ще трябва да бъдат електрически.

На 30 септември данъчният стимул за покупка на електрически превозни средства в размер на 7500 долара изтича, като автомобилните производители предупреждават, че „значителна част“ от тях може да загубят федералната подкрепа за производство на батерии за електромобили, които възлизат на около 3000 долара, през следващата година съгласно закона.

„Това вреди не само на производителите на автомобили, които вече са вложили стотици милиони долари за инвестиции в технологии за електрически превозни средства, но и на цялата верига за доставки, която е подкрепяла тези инициативи“, заяви групата.

През юли EPA предложи отмяна на дългогодишната констатация, че емисиите на парникови газове застрашават човешкото здраве, премахвайки правната основа на всички разпоредби в тази връзка в САЩ. Това би сложило край на настоящите ограничения за замърсяване с парникови газове, генерирани от превозните средства.

Впоследствие демократи в Конгреса и екологични групи призоваха регулатора да се откаже от плана си и да запази правилата.

Автомобилните производители твърдят, че EPA все пак трябва да пренапише правилата на Байдън, заявявайки, че те „все още трябва да бъдат преразгледани до осъществими нива, за да осигурят стабилност за индустрията“.

Групата заяви, че „такъв план за действие при извънредни ситуации ще бъде от решаващо значение, ако стандартите за емисиите на парникови газове от моторните превозни средства бъдат запазени или възстановени по някакъв начин“.