Европейските автопроизводители искат яснота от ЕС относно правилата за емисиите

Производителите на автомобили са изправени пред неуспех в усилията си да смекчат или отложат предстоящата забрана на Европейския съюз (ЕС) за продажба на нови превозни средства с двигатели с вътрешно горене, като има вероятност ключова среща през декември да бъде отложена, съобщава Bloomberg.

Заинтересованите страни от индустрията са очаквали покани от Брюксел за обсъждане на по-гъвкави правила, но са били предупредени, че може да има забавяне, споделят източници, запознати със ситуацията.

Председателят на Stellantis NV Джон Елкан обяви, че макар компанията все още да се стреми към електрическо бъдеще, пазарът не е готов да премине само към електрически превозни средства - мнение, споделено и от няколко други ръководители на автомобилни компании. Те разчитат на бързо постигане на яснота от ЕС относно забраната през 2035 г., докато планират бъдещите инвестиции.

Прегледът на ЕС, който беше отложен поради по-бавния от очакваното преход към електрически превозни средства, може да се проведе през януари. Забавянето се дължи на различните позициите на Германия и Франция относно това как да се промени планът – например чрез разрешаване на продажбата на плъгин хибридни модели. Все още е възможно ЕС да постигне пробив в последния момент, добавят източниците.

„Подготовката за автомобилния пакет, включително прегледа на стандартите за емисиите за леки автомобили и микробуси, тече. Както казахме преди, ускорихме тази работа и сега оценяваме събраните по време на общественото обсъждане оценки“, заяви говорителят на Европейската комисия Анна-Кайса Итконен. „Поели сме ангажимент да финализираме този преглед възможно най-бързо“, добавя тя.

Автомобилната индустрия настоява усилено за по-разхлабени насоки, заявявайки, че настоящите регламенти, предназначени да намалят емисиите, са твърде амбициозни и застрашават работните места в региона. Ръководителите на автомобилните компании предупреждават, че техните клиенти, отблъснати от недостатъчно добре развитата зарядна инфраструктура, все още избират модели с двигател с вътрешно горене. Продажбите на нови плъгин хибриди скочиха с 40% в Европа през октомври, което ги прави най-бързо развиващото се задвижване в региона.

Редица производители, включително Volkswagen AG, Renault SA и Stellantis, се нуждаят от яснота от Брюксел, за да актуализират стратегиите си. Porsche AG вече се отказа от амбициозния си стремеж към електрическите автомобили на фона на охлаждащото се търсене на модели с батерии, включително Taycan - скъпа промяна, която навреди и на компанията майка Volkswagen. Ford Motor Co. и Volvo Car AB предприеха подобни стъпки.

Променящият се политически пейзаж в Европа усложнява ситуацията. Раздробеният френски парламент стесни пространството за маневриране на президента Еманюел Макрон, което го затруднява да се съобрази с натиска на Германия за облекчаване на мерките. Всяко отстъпление от основните ангажименти за климата рискува да отчужди левите и зелените законодатели, от чиято подкрепа Макрон все повече се нуждае, за да приема законодателство.

Конфликтът подчертава предизвикателствата пред ЕС при управлението на зелените цели във време на смущения в автомобилната индустрия. Китайските производители, водени от BYD Co., засилват натиска си в Европа, изостряйки конкуренцията. В същото време високите разходи за енергия и труд в региона принуждават европейските марки да съкращават работни места и да пренасочват инвестициите си другаде. Миналия месец Stellantis обеща да инвестира 13 млрд. долара в САЩ през следващите четири години.