Криптоминьорите са прибрали рекордните 12,8 млрд. долара приходи за деветмесечието

Рекордните цени на биткойна през тази година помогнаха и за доброто представяне на компаниите за добив. Благодарение на силната мрежова активност и растящите трансакционни такси приходите на миньорите достигнаха 7,86 млрд. долара през първата половина на годината, изпреварвайки предишния рекорд от 2021 г. Числата продължават да растат и достигат рекордни стойности и за деветмесечието.

Според данни, представени от BestWallet.com, биткойн миньорите са прибрали 12,8 млрд. долара в периода от януари до септември – най-голямата деветмесечна сума, отчитана някога.

И макар първите три месеца на годината да не изглеждаха обещаващи за криптоминьорите, те все пак успяха да обърнат годината и да я направят най-добрата си досега.

Налице обаче бяха някои спънки, които не направиха плаването към рекордите безоблачно.

Забавянето на криптопазара през първото тримесечие нанесе силен удар по миньорите с поевтиняването на биткойна, намалената мрежова активност и свиването на трансакционните такси, всичко което изтри стотици милиони долари печалба. Според данни на The Block миньорите са изкарали 3,86 млрд. долара за трите месеца, което е по-малко с 900 млн. долара от същия период на 2024 г. Средномесечните приходи също са се понижили със 17% до 1,28 млрд. долара първото тримесечие на 2025 г. спрямо 1,55 млрд. долара година по-рано.

През второто тримесечие на годината обаче тенденцията се обръща с ръста на трансакционните такси заради претоварване на мрежата и засилена активност. Силното представяне на цената на биткойна през май също даде стимул на резултатите на миньорите въпреки пазарните турбуленции. В резултат тримесечните приходи стигнаха 4,05 млрд. долара вторите три месеца на годината – ръст от 24% на годишна база спрямо 3,25 млрд. долара през същия период на 2024 г. Средномесечните стойности също нараснаха двуцифрено, с 25% до 1,35 млрд. долара през второто тримесечие.

Но числата продължават още нагоре през третото тримесечие, когато миньорите прибират близо 5 млрд. долара и средно 1,64 млрд. долара на месец. Това е с 92% повече от същото тримесечие на предходната година. Това значително увеличение е тласнало деветмесечната обща сума до рекордните 12,8 млрд. долара, или средно 1,42 млрд. долара на месец, което е с 24% над деветмесечието на 2024 г. също така според данните на Тhe Block три от десетте най-добри месеца за криптодобива изобщо са били през третото тримесечие, изпреварвайки само март 2024 г. и март, април и октомври 2021 г.

На фона на рекордите най-големите биткойн миньори записват ръстове и в цените на акциите си. Според данните на Companies Market Cap общата пазарна капитализация на петте най-големи компании за криптодобив – Iris Energy, Cipher Mining, Riot Blockchain, Marathon Digital Holdings и Core Scientific, е била 18,7 млрд. долара през януари. Оттогава обаче е нараснала със 147% до над 46 млрд. долара миналата седмица.

И петте фирми записват трицифрен процентен ръст, но Iris Energy е начело с впечатляващите 600% поскъпване от началото на годината. Пазарната капитализация на Cipher Mining е скочила с 317% до 8,1 млрд. долара за периода, а тази на Core Scientific и Riot Blockchain със съответно 138% и 109%. Един от най-старите играчи Marathon Digital Holdings записва относително скромен ръст от едва 15% от началото на годината.