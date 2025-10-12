Ще се стигне ли до обрат в битката за наследството на автомобилния клан Аниели?

Дългогодишната битка между наследниците на Джани Аниели за богатството на покойния „патриарх“ на Fiat може рязко да смени посоката, след като по-рано тази седмица беше представен документ в италиански съд, който заплита допълнително спора, пише Bloomberg.

Адвокати на дъщерята на Джани Аниели, Маргарита, представиха документ на заседание на съда в Торино, който според тях представлява завещанието на бащата.

Предполагаемото завещание, изготвено на 20 януари 1998 г., осигурява 25-процентния дял на Аниели в семейната холдингова компания Dicembre на сина му Едоардо.

Според адвокатите на Маргарита, новият документ противоречи на писмо от 1996 г., с което същият дял е завещан на внука на Джани, Джон Елкан, който сега ръководи автомобилната група Stellantis, в която влиза и марката Fiat. След смъртта на Аниели през 2003 г., вдовицата му Марела Карачоло се позовава на по-ранното писмо, за да прехвърли около 25% от Dicembre на Елкан, което му осигурява мажоритарен контрол в холдинга.

Делото в гражданския съд в Торино е опит на Маргарита да оспори разпределението на наследството на Джани Аниели, най-значимият индустриалец на Италия след Втората световна война.

Маргарита, последното живо дете на Джани, прекарава около две десетилетия в оспорване на завещанието на баща си, твърдейки, че са предвидени средства само за трите деца от първия ѝ брак - Джон, Лапо и Джиневра Елкан. Тя има още пет деца от втория си брак с бившия мениджър на Fiat Серж дьо Пален.

В тази битка е заложен широк спектър от активи, включително Stellantis и производителя на луксозни автомобили Ferrari NV. Нетното състояние на клана се оценява на 14,2 млрд. долара.

Адвокатите на децата Елкан посочват, че копието от предполагаемото завещание от 1998 г., представено от Маргарита, няма отношение към наследяването на Аниели или Карачоло и следователно не променя разпределението на активите в Dicembre.

Адвокатите на Маргарита твърдят, че документът „представлява допълнителен елемент, способен да осигури радикално преразглеждане на структурата на собственост на Dicembre и, на морално ниво, представлява доказателство, че последните желания на Аниели са били пренебрегнати и предадени“.

Маргарита отдавна твърди, че минали сделки с наследство са били опорочени и че имуществото на баща ѝ е било управлявано неправилно, докато децата ѝ защитават споразуменията, които осигуряват на Джон Елкан контрол над Exor NV, която е най-големият акционер в Stellantis, и също така контролира Ferrari и футболния клуб „Ювентус“. Dicembre контролира Giovanni Agnelli BV, която държи дела на клана в Exor.

Елкан, който е председател на Stellantis и главен изпълнителен директор на Exor, е избран от Джани Аниели през 90-те години на миналия век да ръководи индустриалните интереси на семейството. Dicembre остава ключовият фактор, осигуряващ контрола на фамилията над Exor.

През юли 2025 г. Джон, Лапо и Джиневра Елкан се договориха да платят около 175 млн. евро на италианските данъчни власти, за да уредят разследване за предполагаеми неплатени такси върху наследството. Споразумението беше сключено без признаване на каквито и да било нарушения.

Процесът в Торино продължава, като се очаква съдията да насрочи ново заседание през следващите седмици, тъй като адвокатите на Маргарита призовават нови свидетели, сред които може да бъде и Джон Елкан.