Петролът поскъпва с фокус върху покупките от Индия и атаките на Украйна срещу Русия*

Цената на петрола се покачва в понеделник, докато инвеститорите следят покупките на руски суров петрол от Индия и украинските атаки срещу енергийната инфраструктура на съседната държава, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,16% до 63,85 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,17% до 60,18 долара за барел.

Руският президент Владимир Путин обеща миналата седмица „непрекъснати доставки на гориво“ за Индия - тема, която вероятно ще бъде ключов акцент в дискусиите, когато американски преговарящи пристигнат в южноазиатската страна за търговски разговори.

Прогресът по потенциална мирна сделка между Украйна и Русия също остава във фокуса. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е разочарован от начина, по който украинският лидер Володимир Зеленски е реагирал на американско предложение за прекратяване на войната, започнала с пълномащабната руска инвазия.

Междувременно Украйна е атакувала руска инфраструктура, включително терминала CPC (Caspian Pipeline Consortium) - ключов износен коридор в Черно море. Това ограничи работата му и повиши цените на физическия петрол, като Киев е насочил удари и към други енергийни съоръжения.

Всичко това се случва на фона на опасенията за глобален излишък, тъй като по-голямото предлагане от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) и производители извън групата - включително САЩ и Бразилия - се очаква да надвиши слабия растеж на търсенето. Американската администрация за енергийна информация, Международната агенция по енергетика (МАЕ) и ОПЕК ще публикуват месечните си пазарни прогнози тази седмица, които може да внесат допълнителна яснота по темата.

„Опасенията за свръхпредлагане в крайна сметка ще се материализират, особено когато потоците на руски петрол и рафинирани продукти заобиколят съществуващите санкции“, коментира Вивек Дар, анализатор в Commonwealth Bank of Australia. Това ще доведе до поевтиняване на фючърсите на Брента към 60 долара за барел до 2026 г., добавя той.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.