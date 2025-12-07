Американският пратеник Кийт Келог: Мирното споразумение за Украйна е много близо

Напускащият поста си пратеник на американския президент Доналд Тръмп в Украйна, заяви, че споразумението за прекратяване на войната е „много близо“ и сега зависи от решаването на два основни нерешени въпроса – бъдещето на украинската област Донбас и на Запорожката АЕЦ, предава Ройтерс.

Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г. след осемгодишни боеве между подкрепяните от Русия сепаратисти и украинските войски в Донбас, който включва Донецка и Луганска област.

Специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог, който трябва да се оттегли от поста си през януари, заяви пред Форума за национална отбрана „Рейгън“, че усилията за разрешаване на конфликта са на „последните десет метра“, които според него винаги са най-трудни.

Двата основни нерешени въпроса според Келог са свързани с територията, предимно бъдещето на Донбас, и с бъдещето на Запорожката АЕЦ в Украйна, най-голямата в Европа, която е под руски контрол.

„Ако успеем да решим тези два въпроса, смятам, че останалото ще се нареди много добре“, каза Келог в събота в Президентската библиотека и музей „Роналд Рейгън“ в Сими Валей, Калифорния“. „Почти успяхме“, допълни той.

„Наистина сме много, много близо“, заяви Келог.

Келог, който е пенсиониран генерал-лейтенант, служил във Виетнам, Панама и Ирак, каза още, че мащабът на убитите и ранените, причинен от войната в Украйна, е „ужасяващ“ и безпрецедентен за регионална война.

Той съобщи, че заедно Русия и Украйна са дали над 2 млн. жертви, включително загинали и ранени, от началото на войната. Русия и Украйна не разкриват достоверни оценки за загубите си.

Москва твърди, че западните и украинските оценки преувеличават нейните загуби. Киев казва, че Москва преувеличава оценките за украинските загуби.

Към момента Русия контролира 19,2% от Украйна, включително Крим, който анексира през 2014 г., цялата Луганска област, над 80% от Донецка област, около 75% от Херсонска и Запорожка област и части от Харковска, Сумска, Миколаевска и Днепропетровска област.

Миналия месец изтече информация за проекти за мирни предложения в 28 точки, които предизвикаха притеснение сред украински и европейски представители, които заявиха, че те отстъпват пред основните искания на Москва за НАТО, руския контрол над една пета от територията на Украйна и ограниченията върху украинската армия.

Предложенията, които според Русия вече включват 27 точки, са разделени на четири различни компоненти, съобщава Кремъл. Точното им съдържание не е публично известно.

Съгласно първоначалните предложения на САЩ Запорожката АЕЦ, чиито реактори в момента са в състояние на студено изключване, ще бъде пусната отново в експлоатация под надзора на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), а произведената електроенергия ще бъде разпределена поравно между Русия и Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в събота, че е имал дълъг и „съдържателен“ телефонен разговор със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп Джаред Къшнър.

Кремъл приветства отпадането на определянето от САЩ на Русия като пряка заплаха

Кремъл приветства решението на правителството на американския президент Доналд Тръмп да предефинира националната си стратегия за сигурност и да спре да нарича Русия "пряка заплаха", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Изявленията му са разпространени и от Ройтерс и Франс прес.

"Смятаме това за положителна стъпка", посочва Песков.

След като Русия анексира Крим през 2014 г. и осъществи пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г., в стратегиите за сигурност на Вашингтон Москва бе определяна като основна заплаха, припомня Ройтерс. В обнародваната в петък нова национална стратегия за сигурност тонът обаче е смекчен, обръща внимание световната агенция, цитирана от БТА

Москва ще се запознае с документа внимателно, преди да направи по-мащабни изводи. "Без съмнение, трябва да се запознаем (с новата стратегия) по-отблизо, да анализираме", добави говорителят на Кремъл.

"Като цяло това контрастира с подхода на предишни американски правителства", обобщи Песков, визирайки новата стратегия на САЩ..

Новата американска стратегия за сигурността съответства в общ план на визията на Русия, каза още той, цитиран от Франс прес. Песков добави, че тази нова стратегия може да представлява "скромна гаранция за нашата способност да продължим по един конструктивен начин нашата съвместна работа, за да намерим мирно решение за Украйна“.