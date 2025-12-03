Путин е приел някои предложения на САЩ за Украйна и е готов да продължи разговорите

Кремъл съобщи, че президентът Владимир Путин е приел някои от предложенията на САЩ, които имат за цел да сложат край на войната в Украйна, е и отхвърлил други, но Русия е готова да проведе толкова срещи американските преговарящи, колкото е необходимо за постигането на споразумение, предава Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков говори, след като преговорите в Москва между Путин и специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър продължиха до ранните часове в сряда, а съветник в Кремъл заяви след това, че „все още не са постигнати компромиси“.

На въпрос дали би било правилно да се каже, че Путин е отхвърлил предложенията на САЩ, Песков заяви, че не е правилно.

„Вчера за първи път имаше пряк обмен на възгледи. Някои неща бяха приети, някои бяха отбелязани като неприемливи – това е нормален работен процес по намиране на компромис“, заяви Песков.

Той допълни, че Русия е благодарна на Тръмп за усилията му, но Кремъл няма да даде текущ коментар за обсъжданията със САЩ, тъй като публичността едва ли ще бъде конструктивна.

„В момента се работи на ниво експерти. Тъкмо на експертното ниво би трябвало да се постигнат някои резултати, които след това ще се превърнат в основа за контакти на най-високо ниво“, заяви Песков.

Проект на 28 мирни предложения на САЩ изтече в медиите през ноември, като притесни украинските и европейските представители, които заявиха, че те отстъпват пред основните искания на Москва.

След това европейските сили излязоха с контрапредложение и на преговори в Женева САЩ и Украйна заявиха, че са създали „актуализирана и подобрена рамка за мир“ за прекратяване на войната.

Във вторник Путин заяви, че европейските сили се опитват да потопят мирните преговори, като предлагат идеи, които са напълно неприемливи за Русия.

Съветникът по външната политика на Путин Юрий Ушаков заяви пред репортери след разговорите с Уиткоф, че Москва е получила преди това предложения от 27 точки, а после четири допълнителни документа, които са били обсъдени с Уиткоф.

Миналата седмица Путин заяви, че САЩ и Украйна са разделили първоначалните предложения на четири компонента. Точното съдържание не беше разкрито.

Междуременно Европейската комисия добави Русия към списъка си с високорискови юрисдикции за пране на пари и финансиране на тероризма, съобщиха от ЕК. Това е още една финансова последица за страната почти четири години след началото на пълномащабното нашествие в Украйна.

"Това е ключова стъпка, за да се гарантира, че финансовите и нефинансовите оператори в ЕС прилагат по-строги проверки, когато работят с руски дружества", заяви еврокомисарят по икономиката и производителността Валдис Домбровскис в публикация в Х, цитирана от Bloomberg.

Русия беше замразена, но не и включена в списъка от Работната група за финансово действие, междуправителствена организация, която определя стандартите в опит да ограничи изпирането на пари. ЕС използва категоризацията, за да състави собствения си списък.

Включването в списъка влиза в сила, ако няма възражения от Европейския парламент и страните членки на ЕС в рамките на месец, с възможност за удължаване на периода с още един месец.