Пазарът на облигации се събужда заради облекчаването на кредитния риск

Компаниите бързат да продават облигации в Европа, тъй като индикаторите за кредитен риск спадат, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че войната в Иран скоро ще приключи.

Във вторник в региона се търгуват облигации на стойност най-малко 21 млрд. евро, което го прави най-натовареният ден от началото на конфликта в Близкия изток, според данни, събрани от Bloomberg.

От началото на войната се натрупваха нереализирани сделки, тъй като нарастващият кредитен риск накара кредитополучателите да се въздържат от излизане на пазара.

Автомобилният производител Stellantis NV предлага трикомпонентни хибридни облигации в евро и британски лири, което е дебют за компанията и в двете валути, според запознати източници на агенцията. Това е първата продажба на хибрид – по-рисков вид дълг, който се третира като частичен собствен капитал от кредитните рейтингови компании, отпреди конфликта.

McDonald's Corp. също предлага очакван дълг на стойност 1 млрд. евро.

ЕС се стреми да пласира облигации на стойност 9 млрд. евро, а Великобритания предлага продажба на зелени облигации на стойност 6,25 млрд. британски лири (8,4 млрд. долара). Royal Schiphol Group NV и South Eastern Power Networks Plc също продават дълг.

Кредитният риск намалява. Графика: Bloomberg

Цената за защита на облигации на кошница от фирми с инвестиционен рейтинг в Европа спада най-много от юни насам, след като коментарите на Тръмп предизвикаха промяна в риска на световните пазари. Суаповете за кредитно неизпълнение върху инвестиционния дълг на Азия спадат с четири базисни пункта, според търговци.

Пазарът следи внимателно хибридната сделка на Stellantis, тъй като производителят на автомобили е подложен на натиск през последните месеци. Акциите са надолу с 35% от началото на годината, като главният изпълнителен директор Антонио Филоса се опитва да отмени нерентабилните залози на предшественика си върху електрическите превозни средства.

Вълната от трансакции рестартира това, което се очакваше да бъде още един натоварен месец за емитиране на облигации. Според данни, събрани от Bloomberg, през първите два месеца на годината е набран рекорден дълг от 1,5 трлн. долара в световен мащаб благодарение на някои значителни сделки от технологични компании и силното търсене от страна на инвеститорите.

Участниците на пазара са предпазливи с прогнозите си за тази седмица и в очакване на новини от Близкия изток. Участниците в европейското проучване на Bloomberg очакват общи обеми между 15 млрд. евро и еквивалент на 30 млрд. евро тази седмица.

Промяната в настроението привлича и по-рискови играчи на пазара, като Median Group стана първата компания, която пусна срочен заем B от началото на конфликта. Компанията за психично здраве и грижи за възрастни планира да измени и удължи траншовете си в евро и британски лири за три години до 2030 г.