Поколението Z са финансови нихилисти и избягват традиционните инвестиции

Поколението Z - родените в периода 1997 - 2012 година и смятани за първото изцяло дигитално поколение, израсна със смартфони и социални мрежи по време на пандемията от коронавируса. Затварянията на икономиката остави младежите без нормален учебен процес, традиционни срещи, игри и партита, а вместо това те се "залепиха" за екраните.

Сега тези млади хора са изправени пред свят, пълен с предизвикателства да изградят нормален (и традиционен за повечето разбирания) живот, и финансова нестабилност, пише Bloomberg.

Изкуственият интелект изяжда перспективите им за работа, а огромните студентски заеми и растящите разходи за живот правят тези младежи много по-силно настроени към риска. Тяхното поколение избира крипотовалути, спортни залози и меме акции, тоест по-скоро се доближават до хазарта и спекулациите, отколкото към традиционното инвестиране.

Данните на Bloomberg показват, че младите хора днес инвестират повече от всякога, използвайки техники за търговия, които предишните поколения не познават. Те са много по-ангажирани с пазара, обикновено отваряйки първия си инвеститорски профил на името на родителите си. По данни на Световния икономически форум първата им инвестиция най-често са криптовалути и по-късно те заемат голяма част от портфейлите им.

Като цяло представителите на поколението Z "играят" прекалено рисково, защото смятат, че няма какво да губят. Терминът, който обяснява тяхното поведение на пазарите, е "финансов нихилизъм", отбелязват анализатори и допълват, че проблемът е, че често средствата се влагат в продукти, които младежите не разбират.

Насоката им обаче като цяло съвпада с "геймификацията" на пазарите - криптовалутите вече са нормален инвестиционен актив, а платформите за спортни залози и хазарт се разширяват.

При това положение не е изненада, че младите хора не инвестират в традиционни пенсионни фондове, посочва и CBS. Според анализите това поколение предпочита да намери своите работещи варианти за забогатяване и в дългосрочен план осигуряване на средствата за пенсиониране.