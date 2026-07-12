IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Кризата в Иран Бюджет 2026 Изкуствен интелект Войната в Украйна

Поколението Z са финансови нихилисти и избягват традиционните инвестиции

Младите хора "играят" рисково и често влагат парите си в продукти, които не разбират

18:19 | 12.07.26 г. 4
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: unsplash.com
Снимка: unsplash.com

Поколението Z - родените в периода 1997 - 2012 година и смятани за първото изцяло дигитално поколение, израсна със смартфони и социални мрежи по време на пандемията от коронавируса. Затварянията на икономиката остави младежите без нормален учебен процес, традиционни срещи, игри и партита, а вместо това те се "залепиха" за екраните.

Сега тези млади хора са изправени пред свят, пълен с предизвикателства да изградят нормален (и традиционен за повечето разбирания) живот, и финансова нестабилност, пише Bloomberg.

Изкуственият интелект изяжда перспективите им за работа, а огромните студентски заеми и растящите разходи за живот правят тези младежи много по-силно настроени към риска. Тяхното поколение избира крипотовалути, спортни залози и меме акции, тоест по-скоро се доближават до хазарта и спекулациите, отколкото към традиционното инвестиране.

Данните на Bloomberg показват, че младите хора днес инвестират повече от всякога, използвайки техники за търговия, които предишните поколения не познават. Те са много по-ангажирани с пазара, обикновено отваряйки първия си инвеститорски профил на името на родителите си. По данни на Световния икономически форум първата им инвестиция най-често са криптовалути и по-късно те заемат голяма част от портфейлите им.

Като цяло представителите на поколението Z "играят" прекалено рисково, защото смятат, че няма какво да губят. Терминът, който обяснява тяхното поведение на пазарите, е "финансов нихилизъм", отбелязват анализатори и допълват, че проблемът е, че често средствата се влагат в продукти, които младежите не разбират.

Насоката им обаче като цяло съвпада с "геймификацията" на пазарите - криптовалутите вече са нормален инвестиционен актив, а платформите за спортни залози и хазарт се разширяват.

При това положение не е изненада, че младите хора не инвестират в традиционни пенсионни фондове, посочва и CBS. Според анализите това поколение предпочита да намери своите работещи варианти за забогатяване и в дългосрочен план осигуряване на средствата за пенсиониране.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 16:52 | 12.07.26 г.
поколението Z инвестиции инвестиции в акции
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
4
rate up comment 5 rate down comment 0
Az_Kocho
преди 2 часа
Как па изведнъж всички станахте инвеститори, хахах
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 3 rate down comment 2
xapoznai
преди 3 часа
До: НеадекватниятБрокерДоста интересна гледна точка и ми се струва доста вероятно за пазари, където цената е 15 годишен доход...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 5 rate down comment 4
НеадекватниятБрокер
преди 4 часа
До: Скъсана_УшанкаНе просто буумърите очакват, че някой ще им изкупува имотите, на каквато цена решат. А младите, просто ги чакат да умрат. Колкото и жестоко да звучи...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 10 rate down comment 8
Скъсана_Ушанка
преди 5 часа
А не смятате ли, че е твърде рано за преценка какъв вид инвеститори са, при положение, че вчера са се научили да си бършат..носа?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още