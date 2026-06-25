Apple вдига цените на компютрите Mac и на iPad заради кризата с чиповете за памет

Apple предприе крайната мярка да повиши цените на компютрите Mac, iPad-ите, домашните устройства и Vision Pro в четвъртък в стремеж да компенсира нарасналите разходи поради безпрецедентния недостиг на чипове за памет и устройства за съхранение, предава Bloomberg.

Компанията повишава цените на всички модели Mac и iPad съгласно промени, публикувани в магазина ѝ за онлайн продажби. Началната цена на новия модел лаптоп на компанията MacBook Neo се повишава от 599 на 699 долара, а MacBook Air поскъпва от 1099 на 1299 долара.

Началният 14-инчов MacBook Pro вече ще се продава от 1699 на 1999 долара, а 16-инчовият модел вече ще струва не 2499, а 2999 долара. Цената на настолния компютър iMac вече започва от 1499 долара вместо 1299 долара, а Mac Studio поскъпва от 1999 на 2499 долара.

Говорител на Apple съобщи, че „бързото разширяване на AI центровете за данни създаде изключителен ръст в търсенето на памет и съхранение“ и че компанията „никога не е виждала толкова голямо и бързо повишаване на цените на компонентите“.

Apple допълни, че е „предпазила клиентите от тези ръстове до момента, но вече достигнахме точка, при която трябва да започнем да повишаваме цените на редица продукти, включително днешните увеличения на цените на iPad и Mac“.

„Знаем, че това не е приятна новина и работим неуморно да намерим решения“, се казва още в съобщението. Книжата на Apple поевтиняват с 5,2% до 277,88 долара, най-големият им спад в хода на сесията от над четири месеца насам.

Цената на MacBook Neo, който е от по-висок клас и има по-голям капацитет за съхранение, и на Touch ID вече е 799 долара вместо 699 долара. Цената на 16-инчовия MacBook Pro с пълно оборудване, най-голям обем памет и капацитет за съхранение вече е 9999 долара. 15-инчовият MacBook Air вече струва 1499 долара вместо 1299 долара.

Цената на най-класната конфигурация на Mac Mini, M4 Pro, нараства от 1399 на 1599 долара. Цената на базовия модел неотдавна беше повишена от 599 на 799 долара, като конфигурацията от началния клас беше елиминирана.

Цената на 11-инчовия iPad Pro се увеличава от 999 на 1199 долара, а 13-инчовият модел поскъпва от 1299 на 1499 долара. 11-инчовият модел iPad Air вече ще се продава за 749 долара спрямо 599 долара досега, а 13-инчовият модел ще струва 949 долара вместо 799 долара до момента. Базовият iPad вече е на цена от 449 долара спрямо 349 долара преди това, а iPad mini вече се предлага за 599 долара вместо 499 долара.

Цената на стандартния говорител HomePod е повишена на 349 долара спрямо 299 долара досега, а HomePod mini поскъпва от 99 на 129 долара. Цената на декодера Apple TV е увеличена от 129 на 199 долара. Цената на слушалките Apple Vision Pro вече започва от 3699 долара спрямо 3499 долара преди това. Версията на устройството с капацитет от 1 терабайт вече струва 4199 долара.

Повишенията на цените важат за целия свят. Компанията не увеличи цените на iPhone, Apple Watch и AirPods в четвъртък, но намекна, че може да има още корекции на цените на допълнителни продукти в бъдеще.

През април ръководители на компанията заявиха при представянето на отчета ѝ за второто тримесечие, че недостигът на чипове за памет ще се задълбочи през тази година.

Главният изпълнителен директор на компанията Тим Кук заяви тогава, че недостигът оказва влияние и върху доставките, като много компютри Mac са изправени пред нараснали затруднения и забавяне на доставките. „Не сме на етап, в който можем да кажем, че това ще свърши скоро“, каза тогава Кук и добави, че ограниченията вероятно ще траят „няколко месеца“.

През март новите модели на Apple на MacBook Air и MacBook Pro включваха повишения на цените, които бяха компенсирани от добавянето на още памет и други подобрени спецификации.

Джон Тернъс, който до неотдавна беше ръководител на отдела за хардуерно инженерство в Apple, ще наследи кризата с чиповете за памет от 1 септември, когато поеме поста на главен изпълнителен директор, наследявайки Кук. Недостигът повлия и на способността на Apple да пуска нови продукти, като проблемите забавиха пускането на пазара на ключови нови продукти като осъвременения Mac Studio.

През април Кук заяви, че iPhone няма да е толкова засегнат от проблема с паметта, колкото Mac, но вместо това е изправен пред недостиг, свързан с основните процесори на устройството. Компанията пусна нови смартфони през септември, включително голям нов сгъваем модел на цена, която вероятно ще надхвърли 2000 долара.