Защо Apple не може да спечели войната при чиповете въпреки дълбоките си джобове

Apple може да си позволи чиповете за памет, от които има нужда. Фактът, че това става все по-трудно обаче, казва нещо важно за това колко сериозна е кризата с чипове – и как една от най-богатите компании в света може все пак да се окаже в неизгодно положение, пише Wall Street Journal.

След месеци спекулации за това какво може да направи гигантът в потребителската електроника, сблъсквайки се с растящите разходи за чипове за памет, Apple сега казва, че ще вдигне цените на продуктите си. Главният изпълнителен директор Тим Кук заяви пред WSJ, че компанията се опитва да смекчи „огромните увеличения“ на разходите за чипове за памет, без да ги прехвърля към клиентите си, но „ситуацията стана неустойчива“.

Това е смирено признание от страна на компания отдавна свикнала да диктува условията на доставчиците си. Уменията на Apple в управление на веригата си на доставки ѝ позволиха да постигне по-високи брутни маржове на печалбата спрямо други големи продавачи на технологичен хардуер.

Процъфтяващото търсене на изкуствен интелект обаче притиска производството на онези видове чипове за памет, нужни за устройства като компютри и смартфони. Това тласна цените им нагоре. Компанията за пазарни проучвания TrendForce казва, че цените на вида DRAM чип, използван във високия клас смартфони, ще се повишат с до 83% през текущото тримесечие спрямо три месеца по-рано.

Манията около изкуствения интелект коства на Apple и позицията ѝ като най-големия играч на пазара на доставки. Nvidia, която купува чипове за памет за проектираните от нея суперкомпютърни системи за изкуствен интелект, е напът да задмине Apple по годишни свободни парични потоци още тази година. Wall Street също така очаква производителят на AI чипове да генерира над двойно повече годишни свободни парични потоци от Apple след две години, показват консенсусни оценки от Visible Alpha. “Ние сме единствената компания за чипове, която купува директно DRAM за десетки милиарди долари от всички производители на DRAM”, каза главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг на конференция по-рано тази година.

Това може да изглежда и като странен повод за хвалби. Но брутните маржове на печалба на Nvidia сега са в диапазона около 74%-76% спрямо 47%-49% за Apple. А бизнес моделът на производителя на iPhone го поставя и в структурно неизгодно положение спрямо други технологични гиганти, които купуват чипове за памет за услугите им за облачни изчисления и така могат да третират тези покупки като капиталови разходи, отписвайки разходите с времето.

Покупките на чипове за памет от Apple отиват директно в категорията разходи за продадени стоки. Затова значително по-високите разходи за компоненти могат да натежат върху брутните маржове, ако цената на продуктите ѝ остане същата. Тези маржове се следят внимателно от анализаторите на Wall Street, които очакват показателят да продължи да се покачва – въпреки добре известния недостиг на чипове за памет. Очаква се брутният марж на Apple да стигне 48% през текущата фискална година за пръв път от 1990 г., показват консенсусни оценки на FactSet.

Кук отказа да коментира кои продукти ще бъдат засегнати или с колко ще бъдат повишение цените им. В бележка от четвъртък Уамси Моухан от BofA Securities заяви, че вече е очаквал цените на iPhone да се увеличат със 100 долара, но сега прогнозира допълнително повишение от 100 долара за моделите iPhone Pro.

Устройствата на Apple обаче вече се позиционират в относително високия ценови сегмент, като дори само различните конфигурации на iPhone в момента имат средна цена над 1100 долара. Затова всяко значително увеличение на цените рискува да навреди на търсенето точно в момент, когато Apple се нуждае от хардуерните си продукти, за да подкрепи усилията си в сферата на изкуствения интелект. На конференцията за разработчици по-рано този месец Apple разкри, че някои от най-мощните нови AI възможности, които ще излязат тази година, ще бъдат достъпни само на три от най-новите ѝ модели iPhone, които вече са със средна цена от 1369 долара.

Финансовият резерв на Apple от 62 млрд. долара в брой, без да се отчитат дълговете, все още е значителен актив. Но компанията също така изплаща по над 100 млрд. долара годишно под формата на обратно изкупуване на акции и дивиденти, докато новият изпълнителен директор Джон Търнъс обеща по време на разговор около последните финансови резултати на Apple да поддържа „дълбока предпазливост, сдържаност и дисциплина“ при вземането на финансови решения в компанията.

Недостигът на чипове за памет ще се окаже сериозно изпитание за Търнъс, макар неговият предшественик да този, който взима непопулярното решение за повишаване на цените. Apple е единствената технологична компания с пазарна капитализация от ч трлн. долара, която към момента няма значително присъствие в AI, а разширяването на потенциалния ѝ пазар ще изисква повече устройства с достатъчно DRAM памет, за да се поддържат тези функции. А цените на чиповете паметта няма да спаднат в близко бъдеще. Анализаторът от Deutsche Bank Мелиса Уедърс заяви в доклад в сряда, че недостигът на DRAM „може да продължи до 2028 г., а потенциално и след това“.

По време на последната си разговор около финансовите резултати Apple обяви промяна в философията си за управление на паричните средства, като тя вече няма да се стреми към неутрални нива в това отношение. Анализаторът от Bernstein Марк Нюман заяви, че това би могло да „запази резерви“ за по-големи инвестиции в изкуствен интелект и дори за големи сливания и придобивания, които Apple отдавна избягва. Но самото набавяне на чиповете за памет, необходими за пускането на пазара на най-новите ѝ продукти, няма да е евтино.