Apple планира да вдигне цените на продуктите си заради скъпите чипове

Apple планира да повиши цените на продуктите си, за да компенсира скока в разходите за чипове за памет и съхранение, заяви главният изпълнителен директор Тим Кук в ексклузивно интервю за Wall Street Journal.

„За съжаление, повишаването на цените е неизбежно“, каза той. „Правим всичко възможно, за да смекчим огромните увеличения, които ни се прехвърлят, и се опитваме да предпазим клиентите си от тях, но ситуацията стана неустойчива.“

Рязкото търсене на чипове за памет и съхранение от компаниите за изкуствен интелект ги е оскъпило толкова много, че Apple ще трябва да вдигне значително цените на устройствата си, за да поддържа маржовете си на печалба. Прехвърлянето на по-високите разходи към потребителите при запазване на маржа на печалбата би добавило около 270 долара към цената на следващия модел iPhone Pro, според оценките на изследователската фирма TechInsights.

От миналата година насам, когато Google, Microsoft, Meta и Amazon започнаха да обявяват значителни увеличения на капиталовите си разходи, цените както на чиповете за памет, така и на тези за съхранение са се учетворили. TechInsights очаква цените и на двата вида да продължат да се вдигат до 2027 г.

Кук заяви, че цените както на чиповете за памет, така и на тези за съхранение са проблем за компанията, макар че той се съсредоточава по-специално върху пазара на DRAM, подчертавайки увеличените разпределения за т.нар. памет с висока пропускателна способност, която се използва за AI сървъри.

„Предлагането е по-малко в момент, когато потребителите искат устройства, а производителите на чипове за памети прехвърлят огромни ценови увеличения“, заяви Кук. „Определено е необходимо цените и предлагането на чипове за памети да се върнат към разумни нива за потребителските продукти. Това е най-важното.“

Три компании доминират на пазара на DRAM памет: Samsung и SK Hynix в Южна Корея, както и Micron в САЩ. Сред производителите на NAND памети са тези три компании, както и Kioxia и Sandisk. Цените на акциите им са се увеличили драстично през последните дванадесет месеца: акциите на Micron и SK Hynix са поскъпнали с повече от 800%, а тези на Kioxia и Sandisk – с 4600%.

Производителите на чипове за памет строят все повече фабрики: Morgan Stanley прогнозира, че производственият капацитет за DRAM пластини – силициевите дискове, върху които се изработват чиповете – ще нарасне с 30% до 2027 г. Въпреки това, тъй като доставчиците дават приоритет на специализираната памет за изкуствен интелект, според оценките на Morgan Stanley, предлагането на пластини за потребителска техника ще бъде с до 15% по-малко от търсенето.

Morgan Stanley прогнозира 15% скок в цените на смартфоните и персоналните компютри в САЩ през тази година. Все пак всяко увеличение на цената на популярния iPhone вероятно ще привлече вниманието на Вашингтон.

Проблемът се усложнява от нуждата на Apple от допълнителна DRAM памет, за да поддържа повече функции, свързани с изкуствения интелект, включително обновената Siri, обявена миналата седмица. Освен това компанията отдавна използва ъпгрейди на NAND паметта, за да увеличи печалбите си, като таксува между 100 и 200 долара за допълнителни увеличения, които ѝ струват само малка част от тази сума.

В интервюто Кук заяви, че Apple е готова да използва своите парични резерви, за да увеличи предлагането на памет. „Готови сме да използваме баланса си, за да допринесем за намирането на решение“, каза той. „Очевидно е, че е необходим по-голям капацитет.“

Кук отказа да даде конкретни подробности. Не е ясно как Apple би могла да отговори, още по-малко да надмине, условията на сделките, които AI гигантите предлагат, за да си осигурят доставките. Тези компании сключват три- до петгодишни договори с огромни авансови плащания в брой, които Apple е малко вероятно да е готова да предложи предвид дългогодишната си история на дисциплинирани разходи.

Кук заяви, че Apple няма да използва паричните си средства и експертизата си в областта на полупроводниците, за да изгради свои собствени фабрики за чипове за памет и за съхранение. „Не можем да правим всичко“, каза Кук. „Знаем в какво сме добри.“

Според хора, запознати с разходите на Apple, компанията харчи десетки милиарди долари годишно за чипове за памет и за съхранение, което я прави един от най-големите клиенти в света. Исторически тя е използвала влиянието си, за да изтръгне най-ниските цени от доставчиците, настройвайки ги един срещу друг и оставяйки им малка печалба. С нахлуването на компаниите за изкуствен интелект на пазара, изведнъж Apple трябва да чака на опашката.

Кук заяви, че през времето, в което е работил във веригата за доставки на електроника – от IBM през Compaq до Apple – никога не е виждал такова колебание в цените на суровините, като това от последните шест месеца. „Това е стогодишно наводнение“, каза Кук. „Никога не съм виждал нещо подобно в нито една област през последните над 40 години.“