Инвеститорите в Apple реагираха сдържано на новия асистент Siri и AI платформата

Apple използва Световната си конференция на разработчици (WWDC), за да положи основите на ново поколение продукти, с което се опитва да докаже, че може да преодолее дългогодишните препятствия и да се конкурира в ерата на изкуствения интелект, съобщава Bloomberg.

В центъра на най-новите операционни системи на компанията – включително iOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27 и visionOS 27 – стои изцяло обновен асистент, наречен Siri AI. Софтуерът е проектиран да бъде по-умен, по-надежден и способен да разбира контекста, като същевременно може да контролира с прецизност разнообразни приложения.

Представянето, разкрито по време на основната презентация на WWDC в понеделник, представлява повратна точка за Apple. След като компанията дебютира с платформата си Apple Intelligence преди две години, тя се сблъска с трудности при предоставянето на много от най-амбициозните функции в срок. Някои функции се появиха със закъснение, а други изоставаха зад предложенията на конкуренти като OpenAI, Google на Alphabet и Anthropic.

„WWDC 2026 е тест за надеждността на Apple в AI областта“, заяви в бележка анализаторът от IDC Франсиско Джеронимо. „Няма нужда Apple да печели в AI, разполагайки с най-големия модел или най-шумното представяне. Тя трябва да направи AI надежден, полезен и невидим в цялата екосистема.“

Apple все още трябва да преодолее скептицизма на инвеститорите относно AI стратегията си. Акциите на компанията поевтиняха по време на презентацията в понеделник, като при затварянето на пазара отбелязаха ценови спад от 1,9%.

Компанията призна също, че ще отнеме време да внедри новите си функции. Siri AI ще бъде достъпна само на английски език в началото и все още ще бъде обозначена като бета версия, когато бъде пусната на пазара тази есен. А най-новите функции за изкуствен интелект първоначално няма да бъдат достъпни в Китай и Европейския съюз.

В изявление от понеделник Apple съобщи, че е предложила специфично за ЕС решение, което би направило изкуствения интелект на Siri съвместим с Закона за цифровите пазари на блока (DMA), като същевременно би защитило личните данни на потребителите чрез ограничаване на данните, до които виртуалните асистенти биха имали достъп.

Компанията заяви, че ЕК не е приела нито едно от предложенията ѝ през последните няколко месеца и че в резултат на това Siri AI няма да бъде достъпна в ЕС като част от iOS 27 или iPadOS 27. Представител на комисията не е отговорил веднага на искане за коментар извън обичайното работно време.

Презентацията в понеделник беше насочена както към отстраняване на предишни недостатъци, така и към подготовка за бъдещето. Чрез преработването на Siri и модернизирането на технологията за изкуствен интелект Apple създава основата за вълна от бъдещи продукти, които разчитат на по-мощен изкуствен интелект.

Новият асистент ще може да използва лична информация, данни от интернет, съдържание на екрана и приложения. Но това просто предоставя възможности, които Apple първоначално планираше да пусне в началото на 2025 г.

Тези по-ранни обещания за функциите на Apple Intelligence вкараха компанията в правни проблеми. Миналия месец тя се съгласи да плати на потребителите 250 млн. долара, за да сложи край на исковете, че компанията е преувеличила възможностите на софтуера.

Siri AI, която е достъпна за разработчиците от понеделник, също е преработена. Тя става част от интерфейса Dynamic Island на iPhone и за първи път получава както специално приложение, така и изживяване в стил чатбот.

Майк Роквел, изпълнителният директор, който отговаря за инженерството на Siri, демонстрира как асистентът изпълнява задачи като търсене на информация за концерти, възпроизвеждане на музика и настройване на напомняния. Презентацията целеше да покаже, че системата е по-надеждна от настоящата версия.

Освен Siri Apple представи широка гама от нови възможности, задвижвани от AI, включително подобрения в редактирането на снимки, помощ при писане и функцията Visual Intelligence. Тези предложения работят на Apple Foundation Models от следващо поколение, които са преработени с помощта на технологията Google Gemini.

Следващата стъпка е да се обнови хардуерът на Apple – процес, който започва тази есен с първия сгъваем iPhone и iPhone 18 Pro. Компанията планира да пусне на пазара и двете устройства, като залага силно на функциите на Siri AI и Apple Intelligence.

Надеждата е да се стимулират потребителите да обновят телефоните си, за да получат най-новата AI технология. Най-напредналите възможности ще изискват поне iPhone 17 Pro или iPhone Air – модели, които излязоха миналата година. Междувременно iPhone 14 и по-старите версии изобщо не поддържат Apple Intelligence.

„Функциите ще бъдат мощен катализатор за потребителите на iPhone 14 и по-стари модели да преминат към по-нова версия, особено за онези, които може би са обмисляли да отложат покупката си поради инфлационния натиск или икономическата несигурност“, според Набила Попал от IDC.

„Насърчаването на по-възрастните, но колебаещи се потребители да обновят устройствата си ще помогне на Apple да поддържа настоящия темп на растеж, а това е значително постижение на пазара на смартфони, който е в спад“, казва тя.

Apple също така въвежда технологии, предназначени да поддържат изцяло нови категории хардуер.

Разширените възможности за визуална интелигентност и по-усъвършенстваните системи за изкуствен интелект ще помогнат за захранването на умни очила и носими устройства, оборудвани с камери. В един поглед към бъдещето Apple показа как слушалките Vision Pro могат да идентифицират обекти само като бъдат насочени към тях.

Обновеният интерфейс на Siri и базовата технология за изкуствен интелект са и от централно значение за следващото поколение продукти за дома на Apple. Тази гама ще включва смарт дисплей хъб и по-усъвършенствано настолно устройство с роботизирана ръка.

Като част от промените Apple усъвършенства интерфейса си Liquid Glass, който беше представен миналата година. Потребителите вече ще могат да регулират интензивността на визуалния ефект с плъзгач, като по този начин се отговаря на оплакванията, че дизайнът понякога затруднява четенето на текста.