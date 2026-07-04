Continental продава звеното си за промишлени компоненти ContiTech при оценка от 4 млрд. евро

Германският промишлен производител Continental прие да продаде индустриалното си подразделение ContiTech на Lone Star Funds, като завърши преориентирането си, за да се съсредоточи върху бизнеса си с гуми, предава Bloomberg.

Американският фонд за придобивания ще купи бизнеса, който произвежда промишлени компоненти, включително конвейерни ленти и въздушни амортисьори, при оценка на предприятието от 4 млрд. евро, съобщи Continental в събота. Компанията очаква сделката да донесе парични постъпления от около 3,1 млрд. евро при финализирането ѝ, което се очаква в края на годината. Тя включва допълнителен елемент, обвързан с резултатите, в размер до 250 млн. евро.

Continental планира да използва парите, за да изплати дълг и да разпредели около 2,5 млрд. евро сред акционери чрез обратни изкупувания на акции и специален дивидент. Компанията очаква да коригира прогнозата си за сегашната фискална година, след като оцени въздействието на сделката върху баланса си. Прогнозата за бизнеса с гуми остава непроменена, се посочва в съобщението.

Continental предприе действия да свие бизнеса си, за да се съсредоточи върху рентабилното си подразделение за гуми. Освобождаването от ContiTech е последната крачка в раздробяването на промишлената компания в Хановер, което включваше и листването на бизнеса ѝ с авточасти Aumovio.

Фондовете за частни капиталови инвестиции все по-често насочват вниманието си към промишлени активи, за които се смята, че е по-вероятно да се възползват от изкуствения интелект, отколкото да спрат дейност заради технологията.

Миналия месец Bain Capital прие да придобие контролен дял в позразделението на Volkswagen за тежки дизелови двигатели. През април консорциум с участието на Blackstone надделя над конкурентите си и придоби британският доставчик за аерокосмическата индустрия Senior.