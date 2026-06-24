Binance ще направи нов опит да остане в ЕС

Най-голямата в света платформа за търговия с криптовалути Binance възнамерява да запази присъствието си в ЕС и ще направи нов опит да получи разрешение за дейност в Общността, след като кандидатурата ѝ по новия лицензионен режим не успя. Това обаче поставя под риск достъпа на милиони потребители до услугите ѝ, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

„Binance не напуска Европа“, заяви пред Ройтерс главният изпълнителен директор на компанията за Европа и Великобритания Джилиън Линч, след като опитът ѝ да получи лиценз в Гърция за предлагане на услуги като търговия с криптовалути в ЕС пропадна.

„Възможно е просто да поемем по различен път към получаването на разрешение“, каза тя, допълвайки, че ако не бъде получено одобрение в Гърция, ще се търсят алтернативен начин за лицензиране в ЕС.

Изявленията поставят Binance в потенциален сблъсък с европейските регулатори. Компанията разполага с една седмица, за да осигури лиценз, преди да изтече настоящото ѝ разрешение за дейност в Европа. В противен случай тя ще трябва постепенно да прекрати дейностите си в блока.

Криптоборсата е водила разговори и с регулаторните органи в Ирландия, Латвия и Гърция, но е срещнала съпротива и в трите държави, съобщиха пред Ройтерс двама източници, запознати с въпроса.

По думите им властите са били обезпокоени от предишни санкции срещу компанията, свързани с нарушения на правилата срещу прането на пари, от сложната ѝ международна структура, както и от опасенията на регулаторите, че компанията е склонна да поема прекомерни рискове.

Регулаторите и в трите държави са отказали коментар за Ройтерс или не са отговорили до момента.

Контактите с няколко европейски регулатора показват трудностите, които една от най-големите криптокомпании в света среща при преодоляването на регулаторните пречки за получаване на лиценз в ЕС, посочва Ройтерс.

Джилиън Линч допълни също, че не знае причините за отказа на лиценз на Binance и че до момента е смятала, че гръцкият регулатор възнамерява да издаде одобрение.

Тя посочи, че компанията е разговаряла с четири или пет регулаторни органа, но официално е подала само една кандидатура - в Гърция.

Попитана за предишните проблеми на Binance, Линч подчерта, че компанията е инвестирала значителни средства в спазването на нормативните изисквания и във вътрешния контрол, разполага с около 1500 служители, отговарящи за спазването на регулаторните изисквания, и няма нерешени въпроси, свързани с кандидатурата ѝ за лиценз.

По този начин най-голямата в света борса за криптовалути е напът да загуби правото си да обслужва клиенти в ЕС от следващия месец, допълва Ройтерс.

Съгласно новите правила на Европейския съюз за пазарите на криптоактиви (Markets in Crypto-Assets Regulation - MiCA), криптокомпаниите трябва да получат лиценз до края на юни, за да продължат да предоставят услуги в целия Съюз.

Европейските регулатори се стремят да засилят контрола върху криптоборсите, които позволяват търговия с криптовалути по целия свят.

Съгласно правила на Европейския съюз за пазарите на криптоактиви, криптокомпаниите кандидатстват за лиценз в отделна държава членка на ЕС, който след това им дава право да оперират на територията на всички 27 страни в блока.

Залогът е ефективният надзор върху индустрията, чиято стойност се измерва в трилиони долари. Регулаторите от години предупреждават, че секторът може да създаде рискове за финансовите пазари и инвеститорите, ако не бъде подложен на достатъчен контрол.

Отказът от страна на гръцкия регулатор означава, че Binance няма да получи разрешение да работи в ЕС от следващия месец, което поставя под въпрос бъдещето на клиентите на компанията в Съюза.

През февруари главеният изпълнителен директор на платформата Ричард Тън посочи, че квалифицираната работна сила и сигурната среда в Гърция ѝ дават предимство пред по-големите финансови центрове като потенциална регулаторна база на компанията в Европа.

Неговият предшественик и основател на Binance Чанпън Джао беше помилван миналата година от президента на САЩ Доналд Тръмп, след като по-рано се призна за виновен по обвинения за нарушаване на американското законодателство срещу прането на пари, припомня Ройтерс.

(БТА)