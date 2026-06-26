Мадяр: Унгария ще изпълни критериите за присъединяване към еврозоната до 2030 г.

Унгария може да успее да изпълни икономическите критерии на Европейския съюз (ЕС) за приемане на еврото до 2030 г., заяви министър-председателят на страната Петер Мадяр, цитиран от Bloomberg. Така след среща в Будапеща с председателя на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис в петък той обрисува най-ясния досега график, очертаващ пътя на държавата към присъединяване към единната европейска валута.

По думите му самото приемане на еврото ще бъде отделно политическо решение, което ще изисква обществено обсъждане.

Макар че Унгария няма официално определена дата за присъединяване към еврозоната, партията „Тиса“ на Мадяр е превърнала членството в еврозоната в основен елемент от икономическата си програма. Новото правителство, което се стреми да възстанови отношенията с Брюксел след 16-годишното управление на Виктор Орбан, смята, че самият процес на подготовка за членство ще донесе ползи още преди въвеждането на еврото.

„Самият път към изпълнение на критериите може да донесе стабилност и да повиши доверието на бизнеса, инвеститорите и потребителите, което от своя страна ще допринесе за развитието на страната“, каза Мадяр на съвместна пресконференция с Пиеракакис, който е и министър на финансите на Гърция.

Най-голямото предизвикателство - държавният дълг

Според Петер Мадяр най-трудният за изпълнение критерий ще бъде изискването държавният дълг да не надвишава 60% от брутния вътрешен продукт (БВП). Въпреки това той подчерта, че дори стремежът към покриване на критериите ще бъде от полза за страната, тъй като ще доведе до по-ниска доходност по държавните облигации и до намаляване на рисковите премии.

По негови думи това може да спести на държавния бюджет стотици милиарди форинти годишно.

Очаквано освобождаване на европейски средства

Финансовият министър Андраш Карман заяви на същата пресконференция, че Унгария очаква на 10 юли министрите от ЕС да одобрят актуализирания План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на страната. Това би позволило отпускането на 16,7 млрд. евро европейски средства, които бяха замразени по време на предходното правителство.

Кабинетът възнамерява още тази година да публикува обновен средносрочен фискален план, в който ще бъдат описани бюджетните и икономическите мерки, необходими за изпълнение на критериите за членство в еврозоната.