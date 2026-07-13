Остава ли покупката на жилище път към богатството? Младите американци не са сигурни

Бързото повишаване на разходите за притежаване на жилище кара някои млади американци да се питат дали покупката на дом все още е добра инвестиция, пише Bloomberg.

34-годишният Тони Джан например купил къща за 950 хил. долара в Ървайн, щата Калифорния, през 2021 г. и казва, че вече съжалява за това. Мениджърът по вериги на доставки споделя, че ако вместо това беше инвестирал първоначалната си вноска от около 30% на фондовия пазар, днес щеше да има портфейл на стойност 1 млн. долара.

„Ако само бях използвал първоначалната си вноска, за да купя акции на Meta, Nvidia или на други растящи компании, вероятно дори нямаше да работя от 9 до 17 ч.“, казва той. Дори с по-консервативна инвестиция, която отразява S&P 500, той счита, че щеше да има допълнителни стотици хиляди долари. Междувременно наемането на сравним двустаен апартамент в района му би било с около 800 долара по-евтино, отколкото месечните му жилищни разходи в размер на 4300 долара, които не включват поддръжката на жилището.

Джан е сред многото хора на възраст под 40 години, които смятат, че жилищната собственост не е някогашният инструмент за изграждане на богатство. Под една четвърт от американците на възраст между 18 и 39 години казват, че закупуването на жилище е много добра инвестиция спрямо 38% от хората на възраст над 60 години, показа неотдавнашно допитване на института Pew. Други 38% от хората под 40 години възприемат имотите за „донякъде добро“ място за съхраняване на парите си.

Отделно допитване на Федералния резерв в Ню Йорк установи, че делът на хората под 50 години, които смятат жилищата за „много добра“ инвестиция, е намалял до около 16% през февруари спрямо 25% пет години по-рано.

Младите американци се съмняват дали жилищата са разумна инвестиция – делът на хората под 40 години, които смятат жилищата за добра инвестиция, е най-малък. Графика: Bloomberg LP

В по-широк план жилищата са по-лоша инвестиция за купувачите на първо жилище днес, тъй като заплатите не се увеличават в унисон с нарастващите цени на жилищата и разходите за собственост, казва Сюзън Уочтър, преподавател по недвижими имоти и финанси в Wharton School към университета в Пенсилвания.

Средната продажна цена на жилищата в САЩ е нараснала с 53% до 379 хил. долара през последните шест години до май 2026 г., сочат данни на агенцията за недвижими имоти Zillow. Лихвите по жилищните заеми са се повишили над два пъти. Хората, които могат да си позволят да купят жилище, трябва да се справят и с разходи като имотни данъци, средства за застраховка и поддръжка, които са стрували на средния американски собственик на жилища 15 979 долара през 2025 г., ръст с 4,7% спрямо предходната година. В същото време доходите на домакинствата са се увеличили само с 3,8% през същия период.

Над половината от жилищата в САЩ са загубили стойност миналата година, най-големия дял от 2012 г. насам, когато все още се усещаха последиците от световната финансова криза, сочат данни на Zillow.

„По-отрицателното мнение на младите американци за жилищната собственост отразява икономиката на житейския им опит. Те са изправени пред проблем с достъпността и не получават възвръщаемост", казва Уочтър.

Почти 90% от американците са съгласни, че купуването на жилище е по-трудно за младите американци днес, отколкото за поколението на родителите им, установи изследването на Pew.

И все пак само 16% от участниците в допитването на възраст под 40 години са заявили категорично, че жилищата са лоша инвестиция. Притежаването на дом може да осигури на семействата стабилност, а за тези, които могат да си позволят да останат в него, то е източник на богатство, предавано между поколенията. Възвращаемостта варира значително въз основа на това къде собственик на жилище купува имота си и колко дълго го притежава, отбелязва старши изследователят в Pew Ричард Фрай.

„Сметката е сложна и това вроятно е едно от най-скъпите неща, които младите хора ще купят някога. Няма универсален отговор“, допълва той.

Скритите разходи за жилищна собственост в САЩ нарастват. Графика: Bloomberg LP

Дори хората, които са успели да сключат изгодна сделка за имот, може да установят, че сметките са сложни.

28-годишната учителка Аталия Ферара купила четиристайна къща във Филаделфия за 230 хил. долара през юли 2021 г. с първоначална дноска от 1485 долара благодарение на програма за жилищни заеми в града. Оттогава месечната ѝ вноска по ипотечния кредит и данъците са нараснали само с 335 долара на месец, но разходите за поддръжка са я принудили да прибегне до спестяванията си, вместо да ги увеличава. Тя вече е вложила над 28 хил. долара в подобрения на жилището и се очартава да похарчи още 25 хил. долара за поправка на електрическата инсталация.

Ферара вече работи в съседния Ню Джърси и казва, че жилищата на неудобна локация са се превърнали в парична яма. Със съпруга ѝ обмислят да продадат къщата, за да наемат жилище в район с по-добър достъп до работа и детски грижи.

Джан в Калифорния планира да остане в дома си, докато осемгодишната му дъщеря не постъпи в колежа, с надеждата да извлече печалба от поскъпването на дома си с течение на времето. След това той смята да го продаде и „със сигурност да живея под наем“.

Той все още не спира да мисли каква печалба щеше да постигне в краткосрочен план с различна инвестиция.

„Само като погледна как се е развил пазарът на ценни книжа, разходите от инвестирането на тези пари в жилище напълно ме съсипаха“, казва Джан.