Спадът на строителството в Русия прави несигурни купувачите на жилища в Москва

Найлони се развяват в празни прозорци, а балконите висят накриво в част от незавършения жилищен комплекс „Остафиево“ в покрайнините на Москва, където недоволни купувачи на жилища казват, че завеждат съдебно дело срещу строителната компания, пише Ройтерс.

Подкрепен от гарантирани от държавата ипотечни кредити, през 2023 г. в Русия беше построен рекорден обем от жилища, но оттогава оттеглянето на субсидиите и високите лихви по заемите засегнаха строителните компании в условията на по-широко забавяне на икономиката с проточването на войната с Украйна.

Завършените жилищни площи намаляха с 28% на годишна база през първото тримесечие, показаха данни на държавната статистическа служба, а най-големият руски кредитор „Сбербанк“ предупреди, че целият строителен сектор е изпаднал в стагнация през този период.

Някои купувачи на жилища в „Остафиево“ казват, че крайните срокове за нанасяне в жилищата са били отложени многократно от март 2025 г. насам, а група от около 20 души се срещна с представители на строителната компания „Самолет“ през май.

„Кой работи там? Работи ли се изобщо? Защото... не сме видели промени от януари“, казва един от купувачите.

Друг показва пред Ройтерс видеоклип в един от полуготовите апартаменти, където висят кабели от стените от необлицовани бетонни блокове, а на тавана се вижда голямо петно от влага.

В писмен отговор на запитване „Самолет“ коментира, че разбира притесненията на групата и „полага всички възможни усилия“ да ускори нанасянето в жилищата. Компанията не уточнява какво е причинило забавянията, но отбеляза, че редица изпълнители са били заменени с „надеждни партньори“.

С видеоклип на деца, които се люлеят на слънчева детска площадка, сайтът на „Остафиево“ обещава да изгради обширен комплекс от жилищни блокове със зелени площи, училища и магазини. Цените на жилищата започват от около 7,5 млн. рубли (101 500 долара).

„Самолет“ съобщава, че строителството е завършено в три от шестте фази на проекта и купувачите вече са в домовете си. Апартаментите от четвъртата фаза и някои от петата са готови за нанасяне, а постепенното предаване на останалите ще започне до 30 септември.

„Всички задължения към клиентите ще бъдат изпълнени“, посочва компанията.

Финансите на компанията, една от най-големите в строителния сектор в Русия, отразяват натиска пред по-широкия сектор. След бързия ръст на приходите през 2023-2024 г. високите лихви по заемите са допринесли „Самолет“ да обяви загуба през 2025 г. Лишена от държавни субсидии, през февруари компанията рефинансира част от дълга си.

Към края на 2025 г. общият дълг на компанията е възлизал на 373 млрд. рубли (5 млрд. долара), сочат най-новите налични данни.

Забавянето на строителството вероятно ще тласне още по-надолу икономиката на Русия, която се сви за първи път от около три години между януари и март.

Заедно с другите свързани сектори строителството съставляваше 13% от брутния вътрешен продукт през 2025 г., съобщи осведомителната агенция „РИА“, като се позова на руския министър на строителството.

„Не им плащат“

Руската централна банка съобщи в преглед на финансовата стабилност през юни, че заявленията за преструктуриране на заемите от строителни и имотни компании са нараснали с 10% между януари и март спрямо предходното тримесечие. Тя допълни, че предизвикателствата пред някои строителни компании са „ограничени и не включват систематични рискове“.

Банката посочи увеличаването с 37% на новозапочнатите проекти през първото тримесечие като положителен показател и допълни, че закъсненията при завършването на жилищата са намалели в периода след изтичането на мораториума през януари, който забраняваше на купувачите да търсят обезщетения за пропуснати срокове.

Купувачите от „Остафиево“ казват, че са предприели действия възможно най-бързо. „Много хора заведоха дела, аз също“, споделя Елена Скрипниченко, застанала до други купувачи на жилища пред офиса на „Самолет“ на строителния обект.

Тя казва, че някои от тях са се промъкнали през оградата, за да разговарят с работниците, които са заявили, че не получават заплати. На срещата представителите на „Самолет“ заявили, че работниците са получили пари, „но вероятно не в размера, който биха искали“.

„Самолет“ не е отговорила пряко на въпросите за заплащането в коментарите си, изпратени по имейл, нито относно купувачите, които са завели дела.

Макар че строителните компании наблюдават известно облекчение в острия недостиг на работна ръка, близо 75% от тях не са постигнали целите си за продажби през първото тримесечие, а над половината очакват общите условия да се влошат през следващата година, показа допитване от средата на май на руската държавна жилищна агенция.

В „Остафиево“ някои губят надежда. Татяна Любенцова планирала да заживее със семейството си в апартамент през март 2025 г., след като напуснала родния си град Белгород близо до границата с Украйна, който често е обект на удари с дронове и ракети.

„Сега сме юни 2026 г. и все още нямаме ключове“, допълва тя.