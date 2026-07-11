Стартъпи за отбранителни технологии навлизат във веригата на доставки на автомобили и фракинг

Стартъпи за отбранителни технологии нарушават веригите на доставки на автомобилни компоненти и части, използвани в индустрията за фракинг, като същевременно копират производствени методи от фармацевтични компании в опит да доставят оръжия до Пентагона по-бързо и на по-ниска цена, пише Ройтерс.

Нарастващото търсене на ракетни двигатели, използвани за задвижване на ракети и други оръжия, стимулира нов поглед върху веригите на доставка. Търсейки голяма възвръщаемост, стартъпи от Силициевата долина сега се конкурират с традиционни производители на отбранително оборудване, привлечени от нуждата от скорост в производство, големия обем и по-ниските разходи.

Данните на Пентагона показват, че САЩ са произвели над 50 хиляди ракети и други снаряди, задвижвани от ракетни двигатели, от началото на войната на Русия в Украйна през 2022 г. и по време на въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран. Вашингтон заделя 53 млрд. долара и опростява правилата за обществени поръчки, за да увеличи производството на важни ракети и други снаряди.

Главните изпълнителни директори на Lockheed Martin, Boeing и RTX, компанията майка на Raytheon, предупредиха, че недостигът на твърдотелни ракетни двигатели вреди на производството на ракети.

Сега предприемачите в отбраната трябва да докажат, че могат да постигнат търсените резултати. Удовлетворяването на Пентагона носи огромни ползи, включително договори с правителствена агенция с годишен бюджет от над трилион долара и печат на одобрение, който други правителства искат да видят, преди да купуват от нови изпълнители.

Предизвикателствата предстоят. Всички нови участници ще трябва да произведат достатъчно от новите оръжия, за да отговорят на нарастващото търсене. Много нови участници произвеждат ракетни двигатели за съществуващи ракети, някои произвеждат цялата ракета, но никоя от компаниите не е увеличила производството, за да замени традиционните конкуренти.

Производителите на твърди ракетни двигатели Northrop Grumman и L3Harris заявиха, че са насочили собствените си изследвания и разработки, за да привлекат тези нови технологии.

От управление на автомобили до насочване на ракети

Базираната в Калифорния компания Castelion, която произвежда твърди ракетни двигатели и хиперзвукови оръжия, се обърна към автомобилната индустрия за сложни електронни компоненти, използвани в усъвършенствани системи за подпомагане на водача в електрически превозни средства, което ще помогне за насочването на ракетите ѝ към съответните цели. Тези процесори, известни в автомобилната индустрия като програмируеми логически решетки (FPGA), могат да бъдат закупени на една десета от цената и да бъдат получени шест пъти по-бързо от сравними версии, използвани в аерокосмическата индустрия, посочва главният оперативен директор на Castelion Шон Пит.

Петролната и газовата индустрия осигурява друг важен ресурс за веригата на доставки за Castelion. Вместо да се снабдява с метални тръби за високо налягане от аерокосмически доставчици, компанията използва високотемпературни, прецизно обработени тръби, използвани за подпомагане на разбиването на скали в процеса на фракинг.

Тези тръби са конструирани да се справят с нива на топлина и налягане, сравними с необходимите за ракетен двигател, но се продават от много повече доставчици на по-ниски цени, отколкото еквивалентът в аерокосмическата индустрия.

Castelion наскоро бе оценена на близо 3 млрд. долара, като си осигури договори с Пентагона за производството на над 500 хиперзвукови оръжия.

Смесването на гориво за ракетни двигатели е друга област на иновации за стартиращата компания Anduril. Компанията, сред по-успешните нови участници в отбранителната индустрия с договори за няколко милиарда долара, използва техника от фармацевтичната индустрия за смесване на химикали, използвани в ракетните двигатели.

Anduril, оценена на 61 млрд. долара, купува безлопаткови миксери на базираната в Колорадо компания FlackTek, способни да обработват партиди гориво от сто килограма за минути, а не за часове. Anduril казва, че машината осигурява повече от десетократно увеличение на производствения капацитет в сравнение с предишните си смесителни системи. Безлопатковите миксери предлагат над 24 пъти по-голяма производителност от конвенционалните промишлени миксери.

Същата безлопаткова центробежна технология се използва за производство на прецизна апаратура, включително такава за лечения на рак на базата на липозоми.

Все пак предстоят предизвикателства за новите участници, които се опитват да пробият в бизнеса с ракетни двигатели на твърдо гориво.

Том Карако, директор на проекта за противоракетна отбрана в мозъчния тръст „Център за стратегически и международни изследвания“, казва, че в списъка с процеси влизат „леене, втвърдяване, печене, рентгеново облъчване и шлайфане, който се прилагат при ракетните двигатели на твърдо гориво - последвани от строга проверка“.