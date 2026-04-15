Италия и Украйна ще си сътрудничат в отбраната и производството на дронове

Италианският премиер Джорджа Мелони и украинският президент Володимир Зеленски заявиха, че ще работят за разширяване на сътрудничеството в отбраната, включително в производството на дронове, след разговорите си в Рим.

Засега не са обявени конкретни параметри на договореното, а Зеленски посочи, че екипите на двете страни тепърва ще уточняват детайлите.

„Днес обсъдихме подробно как да засилим сътрудничеството си в областта на отбраната“, каза Мелони пред журналисти.

„Италия е особено заинтересована от развитието на съвместно производство, особено в сферата на дроновете - сектор, в който, както добре знаем, Украйна през последните години се превърна във водеща държава.“

Във вторник Зеленски беше в Берлин, където заедно с германския канцлер Фридрих Мерц обяви стратегическо партньорство с фокус върху отбраната и безпилотните системи.

Войната в Близкия изток даде възможност на Киев да покаже натрупания си опит в производството и използването на дронове, изграден по време на повече от четири години война с Русия. Зеленски изпрати украински специалисти и посети страни, станали обект на атаки от Иран, съюзник на Москва.

„Украйна разработи специален формат за споразумение в сферата на сигурността, който наричаме Drone Deal“, каза Зеленски.

„Нашият експертен потенциал, военният ни опит и отбранителните ни способности в областта на дроновете, ракетите, електронната война и обмена на данни - предлагаме всичко това да бъде обединено с възможностите на нашите партньори, така че взаимно да се подкрепяме“, добави той.

По-рано през деня украинският президент заяви, че сътрудничеството в противовъздушната отбрана е водещият дипломатически приоритет на Киев, ден след като местните власти съобщиха, че руски удари в Украйна са убили седем души, сред тях и дете.

„Имаме нужда от ракети за противовъздушна отбрана всеки ден - всеки ден руснаците продължават ударите си по нашите градове“, написа той в X.

Зеленски посети и Норвегия, където с премиера Йонас Гар Стьоре се договори за по-тясно сътрудничество в областта на отбраната и сигурността.

Ден след като беше остро разкритикувана от президента на САЩ Доналд Тръмп за отказа на Италия да се включи във войната с Иран, Мелони отново подчерта нуждата Съединените щати и Европа да действат заедно по въпроса за Украйна.

„Разделен Запад и разединена Европа биха били единственият истински подарък, който можем да направим на Москва“, каза тя.

Мелони е сред най-близките съюзници на Вашингтон в Европа и нееднократно е защитавала украинската позиция пред Тръмп.

В интервю за италианския всекидневник „Кориере дела сера“ Тръмп заяви: „Шокиран съм от нея. Мислех, че има смелост, но съм грешал.“

Италия е отказала разрешение на част от американските самолети, участващи в бойни мисии, да кацат в базата Сигонела в Сицилия.

Зеленски настоява европейските държави да се включат в програмата PURL, стартирала миналата година, по която Украйна може да получава американско оборудване, финансирано от европейски страни.

Италия е изпратила оръжие на Украйна, включително френско-италианската система за противовъздушна отбрана SAMP/T, но не се е присъединила към PURL.

(БГНЕС)