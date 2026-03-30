България се включва в програмата PURL, ще произвежда и дронове заедно с Украйна

България е следващата държава, която се включва в инциативата PURL, по която се купува оръжия за Украйна от САЩ - основно ракетите за Patriot, които нямат европейска алтернатива и ще произвежда съвместно дронове с Украйна. Това стана ясно от брифинга след срещата на службения премиер Андрей Гюров с украинския президент Володимир Зеленски.

Двамата са обсъдили още и енергийно сътрудничество, включително и за алтернативни за Украйна доставки на природен газ през Вертикалния газов коридор. Зеленски посочи, че очаква връзката да бъде готова и да доставя газ до края на годината, посочвайки "енергийната блокада" на други държави от ЕС (Унгария и Словакия). През Вертикалния газов коридор могат да преминат 10 млрд. куб. м газ само за Украйна, заяви още украинският президент.

Украйна все още е запазила и интереса към двата блока, предназначени за АЕЦ "Белене". Зеленски обясни, че Русия атакува ежедневно украинската енергийна инфраструктура и е окупирала шест ядрени реактора (в Запорожката АЕЦ - б.р.). Той допълни още, че двата реактора могат да работят в интерес и на Украйна, и на България и да носят пари. "Решението е на българската държава - безспорно имате право на своето виждане и решения", допълни той.

Българският премиер Андрей Гюров посочи, че проблемът не е цената, която трябва да плати Украйна за двата реактора. Той допълни, че основната задача на служебното правителство е да организира честни избори и прехвърли решението на следващото редовно правителство. По отношение на подписаното споразумение премиерът посочи, че по него се е работило от дълго време и не се нуждае от ратифициране от Народното събрание, защото е "политически акт, който показва готовността на страната ни да работи с партньорите от Украйна".

По отношение на сигурността и защитата от дроновете - заплаха, която ще виждаме все по-често, Украйна е "незаменим партньор" и подписаните споразумения в Близкия изток доказват това, каза Гюров.

По време на срещата си двамата са обсъдили още и сигурността в Черноморския регион. "Украйна е важен фактор не само за сигурността в Черно море, но и за целия източен фланг на НАТО", каза той и допълни възможностите на Украйна да осигури свободата на корабоплаването в Черно море.

Част от подписаните споразумения са свързани и с болгоградската гимназия "Г. С. Раковски", която най-старата българска гимназия в Украйна и е важна за нашата диаспора, която ще може да продължи да се обучава на български език.